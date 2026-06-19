Jubilejný 30. ročník hudobného festivalu Pohoda prinesie okrem bohatého kultúrneho programu aj stretnutie dvoch výrazných politických osobností. Na trenčianskom letisku budú spoločne diskutovať český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Témou ich debaty bude hľadanie identity uprostred rastúcej spoločenskej polarizácie a zložitých geopolitických zmien.
Čo je dôležité
- Vzácni hostia: Festivalu sa zúčastní úradujúci prezident ČR Petr Pavel a bývalá hlava štátu SR Zuzana Čaputová.
- Téma debaty: Diskusia nesie názov „Identita v srdci Európy“ a zameria sa na demokratické hodnoty či výzvy strednej Európy.
- Miesto a čas: Stretnutie prebehne v sobotu 11. júla popoludní v stane Európa Stage.
- Moderátor: Debatu bude viesť šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery.
Demokratické hodnoty a výzvy strednej Európy
Diskusný panel na festivale Pohoda sa tento rok zameria na pálčivé otázky súčasnosti. Stretnutie takto vysoko postavených osobností verejného života má návštevníkom priniesť hlbší pohľad na stav občianskej spoločnosti a smerovanie európskeho kontinentu.
„Stretnutie dvoch významných osobností českej a slovenskej verejnej sféry ponúkne pohľad na otázky demokratických hodnôt, občianskej spoločnosti, európskej identity aj výziev, ktorým dnes čelia krajiny strednej Európy,“
priblížil zameranie panelu PR manažér festivalu Lukáš Grešš. Samotná diskusia, ktorá je naplánovaná na sobotné popoludnie, sa uskutoční v stane Európa Stage. Ten na festivale tradične zastrešuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.
Spojenie diplomacie, armády a práva
Obaja diskutujúci majú za sebou silné profesijné aj politické príbehy. Petr Pavel stojí na čele Českej republiky od roku 2023, pričom predtým pôsobil na najvyšších armádnych postoch – ako náčelník Generálneho štábu Armády ČR a predseda Vojenského výboru NATO. Zuzana Čaputová, ktorá vzišla z právnického a aktivistického prostredia, zastávala funkciu prezidentky Slovenskej republiky uplynulých päť rokov (2019 až 2024).
V poradí už 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda sa uskutoční od 8. do 11. júla v priestoroch trenčianskeho letiska. Okrem silného diskusného a hudobného programu ponúkne návštevníkom aj množstvo literárnych podujatí, divadelných predstavení, tanca či výtvarného umenia.