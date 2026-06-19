Tragické piatkové ráno na vodnej ploche pri Košiciach. V katastri obce Čaňa objavili svedkovia plávajúce telo, pri ktorom strážil pes. Hoci z vody osobu duchaprítomne vytiahol hasič, ktorý bol práve v čase svojho voľna nablízku, a záchranné zložky okamžite začali s oživovaním, tragédii už nedokázali zabrániť.
Čo je dôležité
- Miesto nešťastia: Udalosť sa stala v piatok ráno na vodnej ploche v lokalite Tajvan v obci Čaňa (okres Košice-okolie).
- Zásah mimo služby: Telo z vody vytiahol na breh príslušník hasičského zboru, ktorý sa tam náhodne nachádzal vo svojom voľnom čase.
- Prítomnosť zvieraťa: Podľa hlásenia na tiesňovú linku sa pri plávajúcom tele vo vode nachádzal pes.
- Neúspešná resuscitácia: Hasiči spoločne so záchranármi bojovali o život osoby niekoľko minút, no oživovanie bolo bezvýsledné.
Pes pri tele a náhodný svedok
K mimoriadne smutnej udalosti došlo koncom pracovného týždňa na obľúbenej vodnej ploche v lokalite Tajvan, ktorá patrí do katastra obce Čaňa v okrese Košice-okolie. Záchranné zložky prijali tiesňové volanie krátko po 8.40 h s informáciou, že na hladine pláva telo človeka, pričom pri ňom vo vode videli psa.
Do záchrannej akcie sa ešte pred príchodom profesionálov s technikou zapojil príslušník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Ten bol na mieste mimo služby vo svojom voľnom čase, no napriek tomu neváhal a telo bezvládnej osoby vytiahol z vody na breh.
Márny boj o život
Hovorca košických krajských hasičov Jozef Bálint potvrdil, že profesionálne zložky dorazili na miesto už o pár minút neskôr. V zasahujúcom tíme boli štyria hasiči z miestnej stanice v Čani s tromi kusmi techniky a posádka záchrannej zdravotnej služby.
Po príchode na miesto bolo telo osoby už vytiahnuté z vody na breh príslušníkom HaZZ mimo služby, ktorý sa v čase udalosti nachádzal v jej blízkosti.
uviedol hovorca hasičov. Lekári a záchranári spoločne s hasičmi okamžite po príchode prevzali iniciatívu a začali s resuscitáciou. Napriek ich maximálnemu a niekoľkominútovému úsiliu sa už, žiaľ, vytiahnutú osobu oživiť nepodarilo.