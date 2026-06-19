Česká republika ani v tomto roku nedosiahne na métu dvoch percent HDP vo výdavkoch na obranu, ktorú od nej požaduje Severoatlantická aliancia. Otvorene to priznal premiér Andrej Babiš, ktorý zároveň ostro skritizoval predchádzajúcu vládu Petra Fialu za umelé prikrášľovanie armádnych štatistík. Šéf českého vládneho kabinetu argumentuje zlým stavom verejných financií, no sľubuje, že armáda sa plnohodnotného financovania dočká už v nasledujúcom roku.
Čo je dôležité
- Nesplnený záväzok: Česká vláda v tomto roku opäť nevyčlení 2 % HDP na obranu, Andrej Babiš odmieta falšovať reálne čísla.
- Kritika predchodcov: Súčasný premiér obvinil bývalú vládu Petra Fialu z účtovných trikov a zavádzania spojencov v NATO.
- Investície do armády: Prioritou zostáva zvýšenie platov vojakov, modernizácia vojenskej techniky a posilnenie protivzdušnej obrany.
- Rozpor v očakávaniach: Kým prezident Petr Pavel a šéf NATO Mark Rutte dúfali v naplnenie cieľa ešte pred letným summitom, premiér tento scenár vylúčil.
Koniec účtovných trikov a klamania spojencov
Kým generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v stredu ešte takticky vyhlasoval, že česká vláda tvrdo pracuje na splnení obranného záväzku, záver týždňa priniesol definitívne vytriezvenie. Český premiér Andrej Babiš prostredníctvom sociálnej siete uviedol veci na pravú mieru a potvrdil, že Česká republika (ČR) požiadavky aliancie v tomto roku nenaplní.
Premiér tento fakt využil na tvrdý útok voči svojmu predchodcovi. Bývalý kabinet Petra Fialu podľa neho o plnení záväzkov cielene klamal médiám a uchyľoval sa k schovávaniu nesúvisiacich položiek do obranného rozpočtu, ktoré samotné NATO neskôr aj tak neuznalo.
„Ja na rozdiel od nich hovorím veci na rovinu. Ani naša vláda tento rok dve percentá HDP na obranu nesplní. Nebudeme ľuďom klamať, nebudeme si prifarbovať čísla a nebudeme do obranných výdavkov schovávať položky, ktoré nám potom NATO aj tak neuzná. Obrana štátu je príliš vážna vec na účtovné triky, marketingové prezentácie a politické PR.“
vyhlásil Babiš na margo transparentnosti verejných financií.
Sanácia financií dostala prednosť
Súčasná vláda podľa jej predsedu musí najprv zachraňovať a stabilizovať štátnu kasu, ktorú jej podľa jeho slov Fialov kabinet zanechal v rozvrátenom stave. Prezident Petr Pavel síce v priebehu týždňa avizoval snahy o to, aby štát pred júlovým aliančným summitom doplnil chýbajúce zdroje, no premiérov postoj jednoznačne odsúva naplnenie dvojpercentnej hranice až na budúci rok.
Napriek tomu Babiš ubezpečuje, že posilnenie obranyschopnosti ČR zostáva jednou z hlavných priorít štátu. Peniaze chce vláda smerovať predovšetkým na platy vojakov, zlepšenie ich služobných podmienok, nákup novej techniky a budovanie silnej protivzdušnej či protidronovej obrany.
„A práve preto som presvedčený, že už budúci rok sa nám podarí hranicu dvoch percent HDP splniť. V ďalších rokoch potom budeme obranné výdavky zvyšovať zodpovedne a tak, aby zodpovedali bezpečnostnej situácii aj našim spojeneckým záväzkom.“
uzavrel český premiér, čím jasne definoval harmonogram budúcich vojenských investícií.