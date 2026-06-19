Keď teplomer ukazuje cez tridsať stupňov, veľa ľudí siahne po vychladenom pive alebo sladkej malinovke v presvedčení, že sa osviežia. Pravda je opačná. Tieto nápoje telo skôr odvodnia a samotný pocit smädu navyše prichádza až vtedy, keď už dehydratácia začala. V horúčavách teda nejde len o to, koľko vypijeme, ale aj čo pijeme, čo jeme a kedy.
Telo sa v teple chladí potením a spolu s potom stráca vodu aj minerály. Úlohou je tieto straty priebežne dopĺňať a zároveň si chladenie nesabotovať nevhodnými nápojmi a ťažkým jedlom. Začnime tým najdôležitejším, pitným režimom.
Piť skôr, než príde smäd
Dospelý človek by mal počas horúcich dní vypiť približne dva až tri litre tekutín denne, pričom toto množstvo treba zvýšiť pri fyzickej práci a športe, keď sa potíme viac. Presná potreba je individuálna a závisí od veku, hmotnosti, aktivity aj zdravotného stavu.
Kľúčové je rozložiť pitie do celého dňa a piť v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. Smäd totiž nie je spoľahlivý ukazovateľ, je to už varovný signál, že telu voda chýba. Dôležitá je aj teplota nápojov. Ľadové tekutiny nie sú ideálne. Úrad verejného zdravotníctva odporúča nápoje vlažné až mierne chladné, zhruba s teplotou 12 až 15 stupňov.
Čo piť a čomu sa vyhnúť
Základom je čistá pitná voda. Vhodné sú aj nesladené ovocné a bylinkové čaje a stolové minerálne vody, pri ktorých sa oplatí sledovať obsah sodíka. Pri dlhšom intenzívnom potení pomôže doplniť aj minerály, napríklad prostredníctvom vody s elektrolytmi.
Naopak, do pitného režimu sa nezapočítava alkohol, káva ani sladené limonády. Alkohol a kofeín pôsobia močopudne, takže telo z nich stráca viac vody, než získa, a smäd neuhasia. Sladké nápoje zase pridávajú zbytočný cukor. V horúčavách teda neosviežia tak, ako sa zdá, práve nápoje, po ktorých siahame najradšej.
Ako sa schladiť
Tekutiny sú prvý krok, no pomôcť si možno aj zvonka. Osvedčené sú studené obklady na miesta, kade prechádzajú cievy bližšie k povrchu, teda na zápästia, šiju alebo čelo. Úľavu prinesie aj vlažná (nie ľadová) sprcha a pobyt v tieni. V byte sa oplatí zdržiavať na nižších poschodiach, keďže horúci vzduch stúpa nahor, a cez deň tieniť okná. Aj bez klimatizácie sa dajú horúčavy zvládnuť, ak človek skombinuje tieto opatrenia s ľahkým a vzdušným oblečením.
Jeden mýtus stojí za vyvrátenie. Zmrzlina ani ľadový nápoj telesnú teplotu reálne neznížia, prinášajú len krátku úľavu a pri sladkej zmrzline aj náraz cukru. Na schladenie organizmu fungujú lepšie voda a vodnaté potraviny.
Čo jesť počas horúčav
Strava dokáže s hydratáciou výrazne pomôcť. Siahnite po ovocí a zelenine s vysokým obsahom vody, ktoré telo súčasne zasýtia aj zavlažia. Podľa lekárskych odporúčaní patria k najlepším uhorka (ktorá je takmer celá z vody), ďalej melón, paradajky, bobuľové ovocie a citrusy.
Dôležitá je aj veľkosť porcií. Trávenie produkuje teplo, takže ťažké a výdatné jedlá telo v horúčave zaťažujú. Lepšie sú menšie a častejšie porcie, ideálne také, ktoré netreba dlho variť, napríklad šaláty alebo studené polievky. Vyhnite sa veľmi mastným a výrazne koreneným jedlám a nepreháňajte to ani s bielkovinami, lebo ich nadbytok zvyšuje tvorbu metabolického tepla. Minerály stratené potením doplnia napríklad banány alebo listová zelenina.
Kto musí dávať zvlášť pozor
Niektoré skupiny sú v horúčavách zraniteľnejšie. Patria sem seniori, malé deti, tehotné a dojčiace ženy a ľudia s ochoreniami srdca, obličiek či vysokým tlakom. U starších ľudí je problém o to väčší, že pocit smädu majú oslabený a ich telo obsahuje menej tekutín, preto by mali piť pravidelne aj bez toho, aby smäd cítili.
Pozor je namieste aj opačným smerom. Ľudia so srdcovými alebo obličkovými ochoreniami majú niekedy príjem tekutín obmedzený, preto by si množstvo mali odkonzultovať s lekárom a neriadiť sa paušálnym odporúčaním.
Vo výsledku je recept na zvládnutie horúčav jednoduchý a lacný. Priebežne dopĺňať vodu skôr, než príde smäd, vynechať alkohol a sladké nápoje, jesť ľahko a vodnato a telo si občas schladiť aj zvonka. Nie je to nič prevratné, no práve na týchto základoch stojí rozdiel medzi príjemným letom a kolapsom na rozpálenom chodníku.