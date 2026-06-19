Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vyslal do Bruselu tvrdý odkaz. Európsku úniu definitívne odmieta ako možného a vhodného partnera na mierové rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Šéf ruskej diplomacie obvinil európskych lídrov z toho, že ich skutočným cieľom nie je mier, ale iba posilňovanie ukrajinského vedenia a expanzia k ruským hraniciam. Svoju rétoriku navyše opäť vyostril hrozbou katastrofálnych jadrových úderov v prípade priameho stretu so Severoatlantickou alianciou.
Čo je dôležité
- Odmietnutie EÚ: Lavrov nepovažuje Európsku úniu za nestranného partnera na vyjednávanie o mieri.
- Obvinenia Západu: Európa podľa neho netúži po dohode, ale snaží sa udržať ukrajinský režim ako nástroj konfrontácie s Moskvou.
- Pokus o kontakt: Predstavitelia Únie v uplynulých týždňoch iniciovali nadviazanie komunikácie s Ruskom, no bez reálnych výsledkov.
- Jadrová hrozba: Ruský minister opätovne varoval pred priamou konfrontáciou s NATO a možnou jadrovou vojnou.
Únia vraj sníva o expanzii, nie o mieri
Diplomatické vzťahy medzi Bruselom a Moskvou sú na bode mrazu už od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022, pričom výrazné napätie panovalo už od roku 2014. Najnovšie vyjadrenia šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova naznačujú, že akékoľvek oteplenie vzťahov či konštruktívny dialóg sú v súčasnosti v nedohľadne.
V obsiahlom článku, ktorý oficiálne zverejnilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, Lavrov priamo útočí na zámery európskych lídrov. Tvrdí, že zjednotená Európa naďalej sníva o expanzii, a to predovšetkým o rozširovaní vplyvu NATO a Európskej únie (EÚ) priamo smerom k ruským hraniciam. Z tohto dôvodu podľa neho nemožno viesť dialóg s európskym blokom tak, akoby išlo o nejakého nestranného a objektívneho pozorovateľa konfliktu.
„Ich cieľom je posilniť režim Volodymyra Zelenského a udržať ho ako odrazový mostík pre pokračujúcu konfrontáciu s Ruskom,“
napísal ruský minister na margo skutočných zámerov, ktoré pripisuje európskym politikom a ich podpore Kyjeva.
Zlyhané kontakty a hrozba atómovými zbraňami
Zaujímavosťou je, že vyjadrenia prichádzajú v čase, keď sa EÚ podľa kuloárnych informácií skutočne pokúšala o prelomenie ľadov. Nemenovaný predstaviteľ európskeho bloku totiž potvrdil, že v uplynulých týždňoch došlo k reálnym snahám o nadviazanie aspoň základných komunikačných kanálov s Moskvou. Tieto diplomatické pokusy však nepadli na úrodnú pôdu a k žiadnym vecným rokovaniam napokon nedošlo.
Rusko naopak reaguje stupňovaním tlaku. Lavrov k odmietnutiu európskych vyjednávačov pripojil aj mimoriadne ostré varovanie. Medzinárodné spoločenstvo upozornil pred možnými vzájomnými jadrovými údermi s „katastrofálnymi následkami“, ktoré by podľa neho nevyhnutne nasledovali v prípade akejkoľvek priamej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou.