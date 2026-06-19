Americké ministerstvo obrany naliehavo žiada od Kongresu dodatočný finančný balík vo výške 80 miliárd dolárov. Tieto prostriedky majú pokryť nielen rastúce náklady spojené s vojnovým konfliktom v Iráne, ale aj ďalšie vládne výdavky. Žiadosť prichádza v čase, keď skutočný účet za vojnu na Blízkom východe zostáva nejasný a predchádzajúce pokusy administratívy o získanie ešte väčšieho balíka narazili na tvrdý odpor zákonodarcov.
Čo je dôležité
- Nová žiadosť: Pentagón žiada Kongres o uvoľnenie 80 miliárd dolárov na vojnu v Iráne a ďalšie nesúvisiace výdavky.
- Širší záber: Z balíka sa nemá financovať len armáda, ale pomôže aj rezortu poľnohospodárstva a pri zvládaní prírodných katastrof.
- Neisté odhady: Kým v apríli sa náklady na vojnu odhadovali na 25 miliárd dolárov, skutočná a konečná suma zostáva utajená.
- Obrovský rozpočet: Prezident Donald Trump popri týchto žiadostiach presadzuje celkový ročný vojenský rozpočet v historickej výške 1,5 bilióna dolárov.
Miliardová injekcia nielen pre armádu
O nutnosti uvoľnenia masívneho balíka financií informoval amerických zákonodarcov priamo námestník ministra obrany USA Stephen Feinberg. Žiadosť o dodatočných 80 miliárd dolárov však nie je určená výlučne na financovanie prebiehajúcich vojenských operácií v Iráne.
Súčasťou navrhovaného dokumentu sú aj položky, ktoré s konfliktom na Blízkom východe nesúvisia. Peniaze by mali tiecť aj do iných oblastí fungovania štátu – pomôcť majú napríklad rezortu poľnohospodárstva či programom zameraným na pomoc pri zvládaní následkov prírodných katastrof. Očakáva sa, že Kongres by mohol o uvoľnení prostriedkov rozhodnúť už v najbližších dňoch.
Skutočná cena vojny a odpor Kongresu
Financovanie iránskeho konfliktu sa na domácej politickej scéne stáva čoraz citlivejšou témou. Ešte v apríli predstavitelia Pentagónu predbežne odhadovali, že vojna stála Spojené štáty približne 25 miliárd dolárov. Presné vyčíslenie skutočných nákladov však odvtedy nikto nepredložil.
Administratíva sa pôvodne pokúšala získať od poslancov podstatne väčší objem peňazí. Ich prvotná žiadosť o dodatočné financovanie v astronomickej výške 200 miliárd dolárov sa však stretla s okamžitým a tvrdým odporom, čo prinútilo ministerstvo obrany svoje požiadavky skresať na súčasných 80 miliárd.
Zarážajúcim faktom zostáva, že zodpovední predstavitelia doteraz nepoznajú presnú sumu, ktorú už konflikt zhltol, no napriek tomu od zákonodarcov žiadajú schválenie bezprecedentných rozpočtov.
Tento paradox sa prejavil už počas jarného zasadnutia rozpočtového výboru Snemovne reprezentantov. Russell Vought, ktorý je v rámci Bieleho domu zodpovedný za rozpočtové otázky, vtedy priznal, že nemá k dispozícii žiadny presný odhad nákladov na vojnu. Napriek tejto absencii dát však pred poslancami vášnivo obhajoval požiadavku prezidenta Donalda Trumpa na gigantický ročný vojenský rozpočet vo výške 1,5 bilióna dolárov.