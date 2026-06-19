Americká vojenská prítomnosť v Európe je životne dôležitá pre oba kontinenty, vyhlásil český prezident Petr Pavel. Urobil tak na slávnostnej recepcii v Prahe, práve v čase, keď Washington ohlásil veľké prehodnocovanie rozmiestnenia svojich síl. Kým USA a NATO tlačia na spojencov pre nedostatočné výdavky, Česko sľubuje urýchlené dobehnutie dvojpercentného záväzku a obhajuje sa miliardovým nákupom moderných stíhačiek. Celú situáciu navyše na českej domácej scéne komplikuje politický spor o to, kto bude krajinu zastupovať na blížiacom sa kľúčovom summite.
Čo je dôležité
- Apel na USA: Prezident Petr Pavel považuje zotrvanie amerických vojakov v Európe za kľúčové pre európsku obranu i americké záujmy.
- Audit z Washingtonu: Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil, že USA v najbližších mesiacoch prehodnotia svoju vojenskú prítomnosť v Európe.
- Obranný dlh: Česko patrí medzi tri štáty Aliancie, ktoré vlani nedosiahli cieľ 2 % HDP na obranu, no sľubuje nápravu ešte do leta.
- Spor o letenku: Medzi prezidentom a premiérom Andrejom Babišom prebieha spor o to, kto povedie českú delegáciu na summit NATO v Ankare.
F-35 ako dôkaz českého odhodlania
Kľúčové vyhlásenia zazneli počas osláv 250. výročia nezávislosti Spojených štátov, ktoré sa konali v rezidencii amerického veľvyslanca Nicholasa Merricka. Český prezident Petr Pavel využil túto príležitosť na jasné deklarovanie prozápadného a transatlantického smerovania ČR.
Hlava štátu upozornila, že zachovanie silných väzieb so Severoatlantickou alianciou (NATO), ktorá tvorí jadro kolektívnej obrany, je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým.
„Pokračujúca prítomnosť amerických síl v Európe je aj naďalej zásadná ako pre európsku bezpečnosť, tak aj pre záujmy Spojených štátov,“
zdôraznil vo svojom prejave Pavel. Ako hmatateľný dôkaz českého prispenia do spoločnej kasy pripomenul historickú objednávku 24 amerických stíhačiek za viac ako 6 miliárd eur. „Český nákup lietadiel F-35 ďalej posilní našu schopnosť prispievať ku kolektívnej obrane,“ dodal prezident.
Tlak na výdavky a diplomatický spor v Prahe
Pavlove slová prichádzajú vo veľmi citlivom období. Americký minister obrany Pete Hegseth totiž len v ten istý deň oznámil, že Washington počas nasledujúcich šiestich mesiacov vykoná hĺbkovú revíziu svojej vojenskej prítomnosti na európskom kontinente. Zároveň tvrdo skritizoval viacerých spojencov za to, že na obranu nedávajú dostatok peňazí.
Na tento problém poukázal aj generálny tajomník NATO Mark Rutte. Z jeho zistení vyplýva, že požadované dve percentá HDP na obranu vlani nespĺňali tri krajiny – Albánsko, Slovinsko a práve Česko. Prezident Pavel však ubezpečuje, že vláda robí všetky potrebné kroky, aby sa na túto métu dostala ešte pred júlovým summitom Aliancie.
Americká diplomacia zatiaľ zostáva pokojná a prejavuje Prahe dôveru. „Strávil som s českou vládou veľa času. Som si naozaj istý, že svoje záväzky dodrží,“ reagoval americký veľvyslanec Merrick. Ako ďalej uviedol, blížiaci sa summit podľa neho prinesie jasnú správu o priebežnom pokroku pri financovaní obrany.
Na spomínaný summit do tureckej Ankary sa však viaže aj nečakaná vnútroštátna zápletka. Medzi prezidentom Petrom Pavlom a premiérom Andrejom Babišom sa rozhorel politický spor o to, kto z nich by mal českú delegáciu na vrcholnom stretnutí vlastne viesť. Americký veľvyslanec odmietol túto situáciu komentovať s tým, že ide o vnútornú záležitosť Českej republiky.
„Spojené štáty prijmú za partnera akúkoľvek delegáciu, ktorú česká vláda vyšle,“
diplomaticky uzavrel tému Merrick.