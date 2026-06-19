Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summite lídrov Európskej únie vyslal jasný odkaz: bezpečnosť a mierová budúcnosť celej Európy stoja na obrane Ukrajiny. Kyjev preto ako najlepšiu bezpečnostnú záruku žiada urýchlené prijatie do európskeho bloku. Zelenskyj zároveň prekvapil vyhlásením o pripravenosti rokovať s Vladimirom Putinom o mieri, jedným dychom však Západ vyzval na nekompromisné sankcie a zhabanie ruského majetku.
Čo je dôležité
- Rýchlejší vstup do EÚ: Zelenskyj apeluje na zrýchlenie prístupových rokovaní s Ukrajinou ako na garanciu európskej bezpečnosti.
- Prvý krok za nami: Lídri Únie oficiálne otvorili prvý zo šiestich prístupových klastrov.
- Financovanie armády: Prezident žiada vytvorenie nových finančných nástrojov na podporu ukrajinských ozbrojených síl.
- Ochota rokovať: Kyjev je pripravený na diplomatické rokovania o ukončení viac ako štyri roky trvajúcej vojny, no požaduje od Európy maximálny tlak na Moskvu.
Najvyššia daň za európsky sen
Zasadnutie Európskej rady prinieslo silné apelovanie ukrajinskej hlavy štátu na európskych partnerov. Volodymyr Zelenskyj vo svojom príhovore zdôraznil, že každý demokratický štát na starom kontinente má právo byť súčasťou Európskej únie (EÚ). V prípade Ukrajiny je však toto právo vykúpené obrovskými stratami.
„Ukrajina si to zaslúži, pretože za svoje právo byť slobodná, nezávislá a... európska zaplatila viac ako akákoľvek iná krajina,“
uviedol Zelenskyj vo vyjadrení, ktoré publikoval aj prostredníctvom videa na sociálnej sieti X. Prezident pripomenul, že obrana Kyjeva priamo súvisí s ochranou celej Európy.
„Budúcnosť Európy, slobodná, zjednotená a samozrejme v mieri, závisí od našej obrany. Ukazuje to, aká jedinečná je naša situácia,“
vyhlásil s tým, že najlepšou zárukou by bolo práve zrýchlené prijatie jeho krajiny do európskeho bloku. Sám však pripustil realitu, že zrýchlené prístupové konanie by u niektorých členských štátov narazilo na odpor.
Prvé úspechy a výzva na financovanie
Mierne diplomatické víťazstvo si už Kyjev pripísal minulý týždeň, keď veľvyslanci EÚ oficiálne odštartovali prístupové rokovania otvorením prvého zo šiestich klastrov. Lídri na summite tento krok privítali a vo svojom vyhlásení deklarovali, že sa tešia na otváranie ďalších kapitol na základe budúcich reformných výsledkov Ukrajiny.
Okrem európskej integrácie je však pre prežitie kľúčový dostatok financií. Zelenskyj prítomným lídrom navrhol, aby EÚ a takzvaná koalícia ochotných štátov vybudovali špeciálne finančné nástroje, ktoré by zabezpečili dlhodobé a stabilné financovanie ukrajinskej armády.
Mierové rokovania pod podmienkou tlaku
Pozornosť vzbudilo aj vyjadrenie k možnej diplomacii. Ukrajina je podľa svojho lídra po vyše štyroch rokoch zdrvujúcej vojny pripravená sadnúť si za rokovací stôl so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom a hľadať cestu k ukončeniu konfliktu. Kľúčom k úspechu je však podľa neho európska jednota a vytrvalosť.
Prezident vyzval Európu, aby ani na okamih nepoľavila zo svojej ostražitosti a pokračovala v tvrdom diplomatickom a ekonomickom tlaku na Moskvu.
„Európa sa musí zapájať, aby sme mali silnú pozíciu, musí sa plne zaviazať k sankciám bez výnimiek, ku konfiškácii majetku bez výnimiek a k financovaniu Ukrajiny,“
uzavrel naliehavo Zelenskyj.