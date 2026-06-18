Americký prezident Donald Trump ostro odmieta kritiku ohľadom nového memoranda o porozumení s Iránom a prelomovú dohodu označuje za absolútne víťazstvo pre Spojené štáty. Rázne poprel množiace sa špekulácie o miliardových platbách Teheránu a zdôraznil, že dokument prinesie predovšetkým lacnejšiu ropu. Súčasťou dohôd o mieri na Blízkom východe je aj okamžité zrušenie americkej námornej blokády iránskych prístavov, čo už oficiálne zrealizovala a potvrdila aj samotná armáda.
Čo je dôležité
- Víťazstvo pre USA: Donald Trump označil memorandum o porozumení s Iránom za obrovský úspech a odmietol prichádzajúcu kritiku.
- Žiadne miliardy: Prezident označil správy o údajnom zaplatení 300 miliárd dolárov islamskej republike za politickú propagandu a "fake news".
- Koniec blokády: Americká armáda (CENTCOM) oficiálne zrušila dlhodobú námornú blokádu iránskych prístavov a pobrežia.
- Vojenská poistka: Americké vojnové lode napriek ústupku zostávajú v regióne, aby dohliadali na striktné dodržiavanie podpísanej dohody.
Žiadne platby pre Irán, len nižšie ceny ropy
Podpis štrnásťbodového memoranda, ktoré otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode na Blízkom východe, sa uskutočnil ešte v stredu v slávnom paláci vo Versailles za prítomnosti francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Americký prezident Donald Trump sa však hneď na druhý deň musel ostro brániť domácej kritike.
Šéf Bieleho domu reagoval predovšetkým na šíriace sa informácie o údajnom obrovskom finančnom ústupku a platbe pre iránsky režim. Svoje rozhorčenie a odmietnutie takýchto dohôd vyjadril priamo na vlastnej sociálnej sieti Truth Social.
„Spojené štáty neplatia Iránu žiadnych 300 miliárd dolárov. To sú fake news! Pre USA existuje len úspech, nižšie ceny ropy a víťazstvo. Pozrite sa na burzu. Ide o propagandu demokratov,“
vyhlásil Trump, čím sa snažil upokojiť verejnú mienku a upriamiť pozornosť verejnosti na ekonomické benefity novej diplomatickej dohody.
Armáda ruší dlhodobú námornú blokádu
Jedným z najvýraznejších okamžitých dôsledkov podpísaného memoranda je zrušenie americkej námornej blokády, ktorá obmedzovala obchod s Teheránom. Armáda USA vo štvrtok oficiálne oznámila, že obchodným plavidlám už viac nebráni v plavbe do alebo z Iránu.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) zverejnilo na sieti X kľúčové stanovisko, ktorým potvrdilo novú situáciu vo vodách Perzského a Ománskeho zálivu.
„Ozbrojené sily USA dnes v súlade s pokynom prezidenta zrušili blokádu všetkej námornej dopravy smerujúcej do iránskych prístavov a pobrežných oblastí, ako aj z nich. Americké sily nebránia tranzitu plavidiel do alebo z iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive. Všetky americké vojenské snahy o vynútenie blokády boli ukončené,“
uviedlo vládne velenie. Ozbrojené sily však tento strategicky dôležitý región úplne neopúšťajú a naďalej si v ňom ponechávajú významnú vojenskú poistku.
„Naše veľké námorné lode zostanú v tejto oblasti, aby zabezpečili, že všetky aspekty dohody budú dodržiavané, rešpektované a v plnej miere platné a účinné,“
dodalo CENTCOM vo svojom vyhlásení. Spojené štáty tak jasne deklarujú pripravenosť kedykoľvek si vynútiť rešpektovanie podmienok nového memoranda.