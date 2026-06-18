Slovenský premiér Robert Fico považuje štvrtkové vyslovenie dôvery jeho vládnemu kabinetu za jasný dôkaz stability. Hlasovanie v parlamente podľa neho potvrdilo, že koalícia ide ďalej bez prekážok a definitívne odvrátilo špekulácie o predčasných voľbách. Vláda sa tak pripravuje na riadny termín v roku 2027. Opozícii zároveň vyčíta slabú účasť a samotnú povinnosť žiadať o dôveru pre vysoký štátny dlh označil v európskom kontexte za extrémny politický krok.
Čo je dôležité
- Jasná väčšina: Za vyslovenie dôvery vláde hlasovalo 78 poslancov, koalícia tak preukázala svoju jednotu.
- Riadny termín: Robert Fico po hlasovaní vylúčil predčasné voľby a deklaroval, že vládnutie potrvá do roku 2027.
- Slabá účasť opozície: Z celkového počtu 72 opozičných zákonodarcov sa na hlasovaní proti vláde zúčastnilo len 54.
- Európsky paradox: Premiér poukázal na to, že štáty EÚ s dlhom nad 100 percent HDP nemajú takéto prísne ústavné pravidlá.
Signál stability a voľby v roku 2027
Hoci kľúčové hlasovanie prebiehalo na domácej pôde v Národnej rade (NR) SR, predseda vlády Robert Fico naň reagoval zo zahraničia. Vo videu, ktoré zverejnil počas zasadnutia Európskej rady priamo v Bruseli, vyjadril spokojnosť s výsledkom a poďakoval všetkým 78 zákonodarcom, ktorí ho podporili.
Podľa premiéra tento výsledok jednoznačne svedčí o tom, že koalícia funguje v kľúčových momentoch spoľahlivo a rázne.
„Dnešné hlasovanie v parlamente opäť potvrdzuje, že v zásadných otázkach sú vládni partneri, vládne strany, ale aj ďalší poslanci, ktorí sa hlásia k vládnej koalícii, pohromade. Je to signál, že ideme ďalej bez prekážok, a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby, a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027,“
vyhlásil Fico. Zároveň dodal, že samotná parlamentná debata jasne ukázala snahu a úsilie jeho vlády o nevyhnutné ozdravenie verejných financií.
Kritika opozície a zvláštne pravidlá dlhovej brzdy
Predseda vlády nešetril ani politických oponentov. Zaráža ho fakt, že kým opozícia hlasno kritizuje kroky kabinetu, priamo na hlasovanie proti vláde sa unúvalo prísť len 54 poslancov, hoci ich je v parlamente až 72. „To len svedčí o tom, čo sú skutočné ciele slovenskej opozície,“ odkázal do vlasti.
Samotné hlasovanie o dôvere však označil za veľmi špecifické. Kabinet totiž poslancov nežiadal o podporu dobrovoľne, ale z donútenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže verejný dlh Slovenska prekročil najvyššie sankčné pásmo.
„Museli sme naplniť formálnu povinnosť, ktorá vyplýva z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Mali sme iný názor na to, kedy má vláda pristúpiť k takémuto kroku, ale túto našu dilemu včera vyriešil Ústavný súd SR. Nezaváhali sme, hneď som zvolal vládu, požiadali sme Národnú radu a tá dnes o tejto veci rozhodla,“
skonštatoval predseda vlády.
Tento mechanizmus zároveň vníma ako paradoxný a extrémny. Upozornil, že v EÚ a eurozóne existujú štáty, ktorých dlh presahuje úroveň 100 percent hrubého domáceho produktu, no napriek tomu nedisponujú legislatívou, ktorá by ich vlády nútila k podobným radikálnym politickým krokom, akým je vynútené preverovanie vlastnej legitimity v parlamente.