Vážna dopravná nehoda uzavrela vo štvrtok večer frekventovanú cestu pri Spišskej Novej Vsi v úseku Novoveská Huta - Gretľa. Zrážka motocyklistu s nákladným vozidlom si vyžiadala okamžitý zásah všetkých záchranných zložiek, pričom na miesto museli povolať aj leteckých záchranárov. Polícia aktuálne nehodu vyšetruje, no prvotné stopy naznačujú fatálnu chybu vodiča motocykla.
Čo je dôležité
- Miesto nehody: Úsek cesty II/533 medzi Novoveskou Hutou a obcou Hnilčík je pre nehodu úplne neprejazdný.
- Účastníci: Došlo k tvrdej čelnej zrážke nákladného vozidla s motocyklom.
- Zásah vrtuľníka: Vážnosť situácie si vyžiadala prítomnosť leteckých záchranárov.
- Pravdepodobná príčina: Podľa predbežných zistení polície prešiel motocyklista náhle do protismeru.
Boj o život a uzavretá cesta
Kritická situácia nastala podvečer v obľúbenom úseku motorkárov pri Spišskej Novej Vsi. V časti Novoveská Huta - Gretľa sa zrazil motocykel s ťažkým nákladným vozidlom. Na miesto okamžite vyrazili pozemné záchranné zložky aj policajné hliadky, pričom pre vážnosť zranení musel zasahovať aj záchranársky vrtuľník.
Ťažko zranenému motocyklistovi záchranári priamo na mieste poskytovali neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu dokumentovania nehody a záchranných prác musela polícia strategickú cestu II/533 v úseku medzi Novoveskou Hutou a Hnilčíkom úplne uzavrieť.
Osudný prejazd do protismeru
Presné okolnosti a miera zavinenia sú momentálne predmetom intenzívneho policajného vyšetrovania. Kriminalisti a dopravní policajti však už pracujú s prvotnou verziou toho, čo sa na ceste udialo pred samotným nárazom.
„Podľa doterajších zistení mal motocyklista prejsť do protismeru, kde došlo k zrážke s nákladným vozidlom,“
priblížila krajská polícia prvé zistenia z miesta činu.
Policajti zároveň vyzývajú všetkých vodičov prechádzajúcich týmto úsekom k mimoriadnej opatrnosti. Motoristov žiadajú o trpezlivosť, plné rešpektovanie pokynov hliadok na mieste a, pokiaľ je to možné, odporúčajú sa danému úseku úplne vyhnúť.