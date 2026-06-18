Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyslala pred zasadnutím Európskej rady do Moskvy ostrý odkaz. Rusko podľa nej buduje novú železnú oponu, keďže Kremeľ v strachu z vlastných občanov masívne blokuje internet a sociálne siete. Európski lídri na summite v Bruseli zároveň privítali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten na pôde Únie tlačí na čo najrýchlejšie otvorenie všetkých vyjednávacích kapitol, čo po prelomení maďarského veta nachádza čoraz väčšiu podporu aj u ďalších členských štátov.
Čo je dôležité
- Digitálna železná opona: Rusko odstriháva svojich občanov od internetu a blokuje platformy ako Telegram, čím ich uvrhuje do izolácie.
- Zelenskyj v Bruseli: Ukrajinský prezident sa zúčastňuje na summite lídrov EÚ s cieľom urýchliť európsku integráciu svojej krajiny.
- Koniec maďarského veta: V pondelok sa podarilo otvoriť prvý klaster prístupových rokovaní po tom, čo Maďarsko po dvoch rokoch stiahlo svoje veto.
- Zlomový bod: Podľa fínskeho premiéra Petteriho Orpa vojna dospela do bodu, keď Rusko slabne a Ukrajina je čoraz silnejšia.
Strach Kremľa a digitálna izolácia
Kým sa Ukrajina snaží o čo najužšiu integráciu so západnými štruktúrami, Rusko sa podľa najvyšších predstaviteľov Európskej únie uzatvára do seba. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred stretnutím lídrov v Bruseli upozornila na dramatické sprísňovanie cenzúry zo strany režimu Vladimira Putina.
„Skutočnosť, že Rusko odpojilo internet a zablokovalo platformy ako Telegram, hovorí sama za seba. Rusko opäť buduje železnú oponu,“
vyhlásila von der Leyenová. Od začiatku roka Kremeľ výrazne sprísnil kontrolu nad tokom informácií, zablokoval viaceré mobilné služby a prinútil milióny bežných Rusov spoliehať sa na virtuálne privátne siete (VPN). Podľa kritikov ide o jasný pokus udržať si kontrolu nad obyvateľstvom v čase, keď vojna na Ukrajine trvá už viac ako štyri roky a ruská ekonomika nesie ťažké následky.
Zelenskyj žiada otvoriť všetky klastre
V ostrom kontraste s izolujúcim sa Ruskom je podľa šéfky eurokomisie Ukrajina. Kyjev nielenže dokáže vzdorovať na bojisku, ale robí aj viditeľné pokroky na svojej ceste do Európskej únie. Potvrdzuje to aj osobná účasť prezidenta Volodymyra Zelenského na aktuálnom summite.
Jeho hlavným cieľom je presvedčiť lídrov, aby otvorili všetky klastre prístupových rokovaní v čo najkratšom čase. Veľký diplomatický úspech sa podaril už v pondelok, keď členské štáty otvorili prvý klaster. Stalo sa tak po tom, čo Maďarsko po približne dvoch rokoch prekvapivo stiahlo svoje dlhodobé veto.
Hoci Ursula von der Leyenová ani predseda Európskej rady António Costa zatiaľ nešpecifikovali harmonogram otvárania ďalších oblastí, obaja ocenili doterajší pokrok. Von der Leyenová zdôraznila, že ak Kyjev vytrvá v plnení svojich záväzkov, Únia nesmie zaváhať a musí dodržať svoje sľuby.
Rusko slabne, je čas zvýšiť tlak
Výraznú podporu ukrajinským ambíciám vyjadril fínsky premiér Petteri Orpo, ktorý otvorenia všetkých prístupových klastrov navrhuje už na toto leto. Zároveň poukázal na meniacu sa dynamiku samotného vojenského konfliktu.
„Ukrajina je čoraz silnejšia a Rusko slabne. A práve preto je mojím posolstvom, že v tejto stratégii treba pokračovať. Treba podporovať Ukrajinu vojensky, ekonomicky aj politicky a zároveň naďalej vyvíjať silný tlak na Rusko,“
odkázal Orpo po svojom príchode na summit v Bruseli.