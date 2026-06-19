Nastúpiť do auta rozpáleného na slnku, otočiť ovládač na najnižšiu možnú teplotu a o pol hodiny vystúpiť so škriabaním v hrdle. Tento scenár pozná veľa vodičov a takmer vždy je za ním rovnaká chyba: nie klimatizácia ako taká, ale spôsob, akým ju používame.
Klimatizácia v aute totiž sama osebe zdraviu neškodí. Problémom je príliš veľký teplotný rozdiel, studený vzduch mierený priamo na telo a zanedbaná údržba. Ak človek pozná pár jednoduchých pravidiel, môže si chladenie užívať aj v najteplejších dňoch bez následkov.
Najprv vyvetrať, až potom chladiť
Auto, ktoré stálo na slnku, sa vo vnútri zohreje aj na 50 stupňov a viac. Klímu preto netreba zapínať hneď s motorom. Najskôr na chvíľu otvorte okná, prípadne aj dvere, aby horúci vzduch unikol von a teplota v kabíne sa priblížila tej vonkajšej. Klimatizácia tak bude mať oveľa menej práce a interiér sa ochladí rýchlejšie.
Po vyvetraní okná zavrite a až potom zapnite chladenie. Ak je vnútri stále dusno, pomôže najprv zapnúť vnútornú cirkuláciu vzduchu, ktorá ochladí vzduch v kabíne rýchlejšie. Po vychladení prepnite späť na nasávanie vonkajšieho vzduchu, aby ste mali stály prísun čerstvého kyslíka.
Akú teplotu nastaviť
Tu platí najdôležitejšie pravidlo. Interiér nechladíme o priveľa oproti vonkajšku. Podľa odporúčaní pre vodičov by mala byť teplota v aute zhruba o 5 až 7 stupňov nižšia než vonku. Pri extrémnych horúčavách nad 35 stupňov sa rozdiel môže o niečo zvýšiť, no nemal by presiahnuť približne 10 stupňov, inak telu hrozí teplotný šok. V absolútnych číslach býva príjemná teplota okolo 21 až 23 stupňov.
Dôležité je aj smerovanie vzduchu. Trysky nikdy nemierte priamo na telo a už vôbec nie na tvár a krk. Suchý chladený vzduch vysušuje pokožku, oči aj sliznice a práve prúd mierený na jedno miesto býva príčinou stuhnutého krku či zápalu. Lepšie je nasmerovať vzduch nahor na čelné sklo alebo na bočné okná, odkiaľ sa chladný vzduch rozptýli po kabíne. S intenzitou fúkania to netreba preháňať.
Kedy ju vypnúť
Klímu sa oplatí vypnúť ešte pred koncom jazdy, zhruba 5 až 10 minút pred dojazdom do cieľa. Má to dva dôvody. Telo sa stihne aklimatizovať, takže pri vystúpení do horúčavy nezažijete prudký teplotný skok. A čo je dôležitejšie, výparník klimatizácie sa stihne vysušiť.
Práve vo výparníku totiž ostáva vlhkosť, ktorú klimatizácia odoberá zo vzduchu, a spolu s ňou aj drobné nečistoty. Vo vlhkom prostredí sa darí baktériám, plesniam a roztočom. Ak systém pred vypnutím motora aspoň chvíľu beží nasucho, obmedzíte ich množenie a predídete neskoršiemu zápachu.
Kedy klimatizácia naozaj škodí
Nesprávne používaná klíma vie spôsobiť viac než len nepríjemný pocit. Lekárske zdroje spájajú prechladenie a prievan v aute s bolesťami hlavy, krčnej chrbtice, kĺbov a svalov, so zápalmi dutín aj s infekciami dýchacích ciest. U citlivejších ľudí môže ísť až o silnejšiu reakciu. Opatrnosť je namieste najmä pri deťoch a senioroch, ktorých telo reguluje teplotu inak, a pri ľuďoch s oslabenou imunitou.
Druhé riziko je skryté v samotnom systéme. Zanesená a nečistená klimatizácia vháňa do kabíny baktérie a alergény, čo môže vyvolať alergie aj dýchacie ťažkosti. Prvým signálom býva nepríjemný zatuchnutý zápach po zapnutí. Preto sa odporúča dať klímu vyčistiť aspoň raz ročne, ideálne dvakrát na prelome sezón, a pravidelne meniť kabínový (peľový) filter, ktorý zachytáva prach a peľ.
Z hľadiska spotreby platí, že klimatizácia zvyšuje spotrebu paliva a pri krátkych mestských jazdách je jej prínos malý. Pri pomalej jazde v meste často stačí otvorené okno, kým na dlhších a rýchlejších cestách je chladenie efektívnejšie. Autá s automatickou klímou v režime AUTO si spotrebu regulujú samy.
Klíma sa hodí aj v zime
Hoci si ju spájame s letom, klimatizácia pomáha aj v chlade. Odvlhčuje vzduch, takže rýchlo odstráni zarosené a zahmlené okná. Aby systém nezostal nečinný a neupchal sa, oplatí sa zapnúť ho aspoň raz za mesiac aj mimo sezóny.
Klimatizácia teda nie je nepriateľ, len nástroj, ktorý treba vedieť ovládať. Keď auto najprv vyvetráte, držíte rozumný teplotný rozdiel, nemierite vzduch na seba a systém udržujete v čistote, dostanete presne to, čo od nej chcete: pohodlnú jazdu bez toho, aby ste si z nej odniesli boľavé hrdlo. Ak vás zaujíma, ako sa do horúčav vhodne obliecť, alebo ako vysoké teploty zvládať aj mimo auta, prečítajte si naše ďalšie letné tipy.