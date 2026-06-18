Vláda Roberta Fica úspešne ustála kľúčové hlasovanie v parlamente. Dôveru jej po osemhodinovej rozprave vyslovilo 78 koaličných poslancov. Kabinet bol nútený predstúpiť pred zákonodarcov pre kriticky vysoký štátny dlh a najmä po striktnom verdikte Ústavného súdu SR, ktorý mu prikázal prestať s odkladaním tejto ústavnej povinnosti. Kým opozícia hovorí o nezvládnutí verejných financií, premiér argumentuje pochvalou z Bruselu a zdevastovanou štátnou kasou, ktorú zdedil po predchodcoch.
Čo je dôležité
- Očakávaný výsledok: Za vyslovenie dôvery vláde hlasovalo 78 poslancov, proti bolo 54 zákonodarcov.
- Dlhová brzda: Hlasovanie si vyžiadal ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, keďže verejný dlh vyskočil na 59,7 percenta HDP.
- Zásah súdu: Kabinet pôvodne plánoval spojiť žiadosť až so schvaľovaním rozpočtu, no Ústavný súd mu nariadil konať okamžite.
- Ostrá diskusia: Rozprava trvala osem hodín, pričom opozícia vláde vyčítala pomalé tempo konsolidácie a meškanie s podaním žiadosti o dôveru.
Osemhodinová debata a kritika opozície
Mimoriadna 60. schôdza Národnej rady (NR) SR mala jediný bod programu, no diskusia k nemu sa natiahla na zhruba osem hodín. Rozprava, do ktorej sa zapájali predovšetkým opoziční zákonodarcovia, sa začala vo štvrtok dopoludnia a vyvrcholila večerným hlasovaním.
Opozičné strany vláde ostro vyčítali predovšetkým to, že podľa nich absolútne nezvláda potrebnú konsolidáciu verejných financií, v dôsledku čoho sa ekonomická situácia na Slovensku naďalej zhoršuje. Tŕňom v oku opozície bol aj fakt, že vládna garnitúra s požiadaním o dôveru meškala niekoľko mesiacov a donútil ju k tomu až zásah súdnej moci.
Fico sa bráni dedičstvom a Bruselom
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo svojom vystúpení pred poslancami tieto obvinenia rázne odmietol. Zdôraznil, že jeho kabinet robí v oblasti konsolidácie verejných financií kus dobrej práce, čo podľa neho potvrdzuje a oceňuje aj samotná Európska komisia (EK).
Pripomenul, že po predchádzajúcich vládach zdedil štátnu kasu v absolútne najhoršom stave v rámci celej Európskej únie (EÚ). Vyhlásenia opozície označil za klamlivé a odkázal, že jeho slová o stabilizácii potvrdzujú aj oficiálne ekonomické štatistiky.
Prelomový verdikt a ustúpenie súdu
Celá situácia okolo hlasovania vznikla ešte v novembri minulého roka, keď vláde skončila ochranná dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií takzvanej dlhovej brzdy. Európsky štatistický úrad Eurostat následne v októbri potvrdil, že verejný dlh štátu dosiahol kritickú hranicu 59,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).
Keďže kabinet od tohto momentu žiadosť do parlamentu neposlal, zasiahli opoziční poslanci a obrátili sa na Ústavný súd (ÚS) SR. Ten v stredu 17. júna vydal jasný výklad, že vláda musí parlament požiadať o dôveru bez zbytočného odkladu hneď po tom, ako zistí, že sú na to splnené zákonné podmienky.
„Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády SR smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda SR povinná sa riadiť,“
vysvetlil v záväznom stanovisku Ústavný súd (ÚS) SR.
Predseda vlády priznal, že pôvodným plánom bolo predložiť túto žiadosť až na jeseň, kedy bude NR SR rokovať a hlasovať o štátnom rozpočte na nasledujúci rok. Rozhodnutie súdnej moci však rešpektoval, a preto kabinet dokument mimoriadne schválil už v stredu večer.