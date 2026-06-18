Západné Slovensko sa musí v závere pracovného týždňa pripraviť na vlnu letných horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred nebezpečným počasím a pre viaceré okresy vydal výstrahy prvého i druhého stupňa. Odborníci apelujú na verejnosť, aby v poobedňajších hodinách obmedzila fyzickú aktivitu a dbala na dostatočný pitný režim. Extrémne teploty pritom nepoľavia ani počas nadchádzajúceho víkendu.
Čo je dôležité
- Kritické hodiny: Výstrahy pred nebezpečnými horúčavami platia v piatok od 13.00 do 18.00 h.
- Najhorúcejšie okresy: Zvýšený druhý stupeň výstrahy vyhlásili meteorológovia pre okresy Malacky, Senica a Skalica.
- Prvý stupeň: Týka sa zvyšku Bratislavského a Trnavského kraja, celého Nitrianskeho kraja a okresov Myjava, Veľký Krtíš a Krupina.
- Rizikový víkend: S vysokými teplotami musia ľudia naprieč krajinou počítať nielen v piatok, ale aj počas nasledujúcich víkendových dní.
Záhorie čakajú najvyššie teploty
Koniec týždňa so sebou prináša výrazné oteplenie, ktoré môže potrápiť najmä starších a zdravotne znevýhodnených občanov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto pre viaceré okresy západného a južného Slovenska vydal na piatok 19. júna oficiálne výstrahy.
Najteplejšie bude predovšetkým na Záhorí. Druhý stupeň varovania vyhlásili odborníci pre okresy Malacky, Senica a Skalica. Zvyšné okresy Bratislavského a Trnavského kraja, ako aj Myjava, sa nachádzajú v zóne výstrahy prvého stupňa.
Rovnako to platí aj pre celý Nitriansky kraj a ďalej smerom na východ pre juhostredné okresy Veľký Krtíš a Krupina. Vo všetkých týchto lokalitách sa očakávajú teploty, ktoré si budú vyžadovať opatrnosť pri pobyte na priamom slnku.
Záťaž pre organizmus a riziko požiarov
Meteorológovia upozorňujú, že hoci sú letné teploty pre toto ročné obdobie prirodzené, netreba ich podceňovať, obzvlášť v popoludňajších hodinách, kedy bude ich intenzita vrcholiť.
„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“
uviedli odborníci zo SHMÚ.
Vlna horúčav sa piatkom zďaleka nekončí. Ústav verejnosť informuje, že s výstrahami pred vysokými teplotami treba nevyhnutne počítať aj počas nastávajúceho víkendu, pričom zasiahnu ďalšie okresy naprieč Slovenskom. Odporúča sa vyhýbať sa priamemu slnku a dbať na prevenciu proti prehriatiu či dehydratácii.