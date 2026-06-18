Slovenský premiér Robert Fico má za sebou prvé osobné stretnutie s novým šéfom maďarskej exekutívy Péterom Magyarom. Kľúčová schôdzka prebehla v Bruseli tesne pred zasadnutím Európskej rady a odštartovala novú etapu vzájomných vzťahov. Obaja štátnici sa nielenže zhodli na potrebe úzkej spolupráce, ale spoločne s lídrami Poľska a Česka obnovili aj dôležité koordinačné stretnutia Vyšehradskej štvorky (V4), ktoré boli dlhé roky zmrazené.
Čo je dôležité
- Prvý kontakt: Robert Fico sa v Bruseli po prvýkrát stretol s novým maďarským premiérom Péterom Magyarom.
- Reštart V4: Lídri Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska absolvovali prvé spoločné koordinačné stretnutie po viacerých rokoch.
- Budúcotýždňový summit: Premiéri stredoeurópskeho regiónu sa opäť stretnú už najbližší utorok na summite v Budapešti.
- Vyjednávacia sila: Fico zdôraznil, že zjednotený postoj krajín V4 predstavuje v rámci Európskej rady obrovskú silu.
Dobrý začiatok a spoločné záujmy s Magyarom
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico využil priestor pred dôležitým zasadnutím Európskej rady v Bruseli na aktívnu diplomaciu. Prvýkrát sa tu osobne zoznámil s novým maďarským premiérom Péterom Magyarom.
Hoci išlo z časových dôvodov len o krátku schôdzku, slovenský premiér ju zhodnotil mimoriadne pozitívne a označil ju za veľmi dobrý začiatok vzájomnej spolupráce. Obaja štátnici majú pritom pred sebou ďalšie intenzívne kolo rokovaní, ktoré sa uskutoční už na nadchádzajúcom summite premiérov Vyšehradskej štvorky (V4) na budúci utorok v Budapešti.
Veľký návrat vyšehradskej koordinácie
Zásadným prelomom bruselských stretnutí bol najmä návrat k úzkej a koordinovanej regionálnej spolupráci. Po bilaterálnej schôdzke sa Fico a Magyar stretli aj s ostatnými partnermi z regiónu – poľským premiérom Donaldom Tuskom a predsedom českej vlády Andrejom Babišom.
Išlo o úplne prvé spoločné koordinačné stretnutie lídrov V4 po viacerých rokoch útlmu, čím premiéri vyslali Európe jasný signál o oživení tohto stredoeurópskeho bloku.
„Veľmi vítam, že obidvaja premiéri máme záujem na pokračovaní tohto formátu a uvedomujeme si, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu,“
skonštatoval predseda slovenskej vlády Robert Fico, čím podčiarkol strategický význam jednotného vyšehradského postupu pri presadzovaní národných záujmov na európskej pôde.