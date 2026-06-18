Najväčší slovenský hudobný festival Pohoda čelí pred ďalším ročníkom zásadnej neistote. Organizátori stále nemajú v rukách kľúčovú zmluvu, ktorá by im garantovala zotrvanie na tradičnom mieste – na trenčianskom letisku. Kameňom úrazu sú nové podmienky zo strany Ministerstva obrany SR, ktoré letisko kontroluje. Kým šéf festivalu Michal Kaščák hovorí o neakceptovateľnom zásahu do slobody umeleckého prejavu a strate identity, rezort obrany tvrdí, že armádny priestor musí zostať striktne apolitický a požadované zvýšenie nájomného je pre podujatie tohto typu zanedbateľné.
Čo je dôležité
- Neistá budúcnosť: Festival Pohoda zatiaľ nemá podpísanú zmluvu na využívanie letiska v Trenčíne pre nasledujúci ročník.
- Zásah do slobody: Podľa organizátorov obsahuje nový návrh zmluvy klauzuly, ktoré obmedzujú slobodu umeleckého prejavu.
- Apolitický priestor: Ministerstvo obrany argumentuje, že letisko je majetkom všetkých občanov a politické kampane na ňom nemajú čo hľadať.
- Spor o peniaze: Nájomné by sa malo zvýšiť o 44-tisíc eur, čo štát prepočítava na zhruba dve eurá na jedného návštevníka.
Zmluva viazne, do hry vstúpila obava z cenzúry
Pre každý veľký festival je kľúčové poznať miesto svojho konania s dostatočným predstihom, najmä kvôli zložitému zazmluvňovaniu domácich aj zahraničných umelcov. Organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák však priznal, že rokovania s Leteckými opravovňami Trenčín, ktorých stopercentným akcionárom je Ministerstvo obrany (MO) SR, sa zasekli.
Podľa jeho slov organizátori pôvodný návrh ročnej zmluvy prijali, no komunikácia zo strany štátu následne utíchla. Keď prišiel nový návrh, obsahoval zásadne zmenené ekonomické aj hodnotové podmienky.
„Pribudli tam podmienky, ktoré nemôžeme akceptovať, lebo by sme boli absolútne raritným podujatím v rámci demokratickej Európy, pretože sa to týka obmedzenia slobody umeleckého prejavu. Je tam jeden kľúčový bod, na ktorý keby Pohoda pristúpila, tak ide proti svojim hodnotám. Žiadny priestor na svete nestojí za to, aby ste šli proti vlastnej identite,“
skonštatoval Kaščák. Presťahovanie Pohody z Trenčína by podľa neho znamenalo zmenu celkového charakteru a vizuálu festivalu, keďže podujatie je s týmto mestom historicky späté a nevidí logický dôvod na hľadanie inej lokality.
Obrana odmieta politiku a bagatelizuje cenu
Ministerstvo obrany SR vidí celú situáciu inak. Hoci organizátori festivalu naznačujú snahu o cenzúru, štát sa bráni tým, že iba nastavuje jasné pravidlá pre využívanie štátneho majetku.
„Letisko je majetkom štátu, a teda všetkých daňových poplatníkov bez rozdielu politického trička. Je maximálne nevhodné, aby v jeho areáli dochádzalo k politickým kampaniam. Nerobilo sa to v minulosti a nerobí sa to ani teraz, tobôž ak ide o priestor využívaný ozbrojenými silami, ktoré sú prísne apolitické,“
vysvetlil postoj rezortu jeho hovorca Michal Bachratý.
Štát sa ohradil aj voči výhradám k novým ekonomickým podmienkam. Nájom za obrovský areál s rozlohou približne 800-tisíc štvorcových metrov, z ktorých časť tvorí dôležitá infraštruktúra, sa má zvýšiť o 44-tisíc eur. Pri predpokladanej návštevnosti 25-tisíc ľudí to podľa hovorcu vychádza na necelé dve eurá navyše na jedného diváka – čo ministerstvo prirovnalo k cene jednej minerálky. Rezort zároveň pripomenul, že ceny vstupeniek na festival sa za posledné roky strojnásobili, preto by toto zvýšenie nemalo predstavovať žiadny ekonomický problém.
Predstavitelia ministerstva na záver odkázali, že s novo nastavenými pravidlami iné festivaly na Slovensku nemajú najmenší problém. „A ak s tým má problém Pohoda, môžu sa slobodne rozhodnúť, kde budú svoje politické aktivity organizovať,“ uzavrel rezort obrany.