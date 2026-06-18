Predseda poslaneckého klubu vládnej strany Smer-SD Ján Richter očakáva, že parlament vyjadrí kabinetu Roberta Fica plnú dôveru. Koalícia podľa neho disponuje jednotným blokom 78 zákonodarcov, ktorý bez problémov zabezpečí pokračovanie mandátu súčasnej vlády. Richter na štvrtkovej tlačovej konferencii zároveň rázne obhajoval skrátenie parlamentnej rozpravy. Tvrdí, že o dôvere sa detailne diskutovalo už vo februári a odvtedy sa situácia v krajine nijako zásadne nezmenila.
Čo je dôležité
- Očakávaná podpora: Koalícia predpokladá hladký priebeh a úspešné hlasovanie vďaka garantovaným 78 hlasom poslancov.
- Skrátenie rozpravy: Diskusia v pléne bola limitovaná na 12,5 hodiny, aby sa zabránilo viacdňovým obštrukciám a debatám mimo hlavnej témy.
- Dlhová brzda v akcii: Vláda bola nútená požiadať o dôveru pre vysoký štátny dlh, ktorý prekročil najprísnejšie sankčné pásmo zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
- Vynútený krok: K bleskovému schváleniu žiadosti a zvolaniu schôdze došlo až po stredajšom prelomovom verdikte Ústavného súdu SR.
Richter: Koalícia je jednotná, netreba rečniť niekoľko dní
Na pôde Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok dopoludnia rozhorela očakávaná debata o vyslovení dôvery vládnemu kabinetu. Šéf poslaneckého klubu vládneho Smeru-SD Ján Richter však pred novinármi neskrýval presvedčenie, že celá mimoriadna schôdza skončí pre vládnu garnitúru úspechom.
Richter sa opiera o reálne čísla z úvodu rokovania, kedy koaliční partneri bez váhania schválili program schôdze.
„Vládu už pri samotnom schvaľovaní návrhu na mimoriadnu schôdzu podporilo 78 poslancov, to znamená všetci, ktorí podporujú vládu. Preto reálne predpokladáme, že záver tejto mimoriadnej schôdze bude o tom, že vláda bude mať vyslovenú podporu a bude môcť dokončiť mandát, ktorý má,“
vyhlásil sebavedomo Richter.
Zároveň obhajoval aj procedurálny krok, ktorým koalícia stopla hroziaci diskusný maratón a skrátila čas rozpravy na necelých trinásť hodín. Pripomenul, že len pred niekoľkými mesiacmi, konkrétne vo februári, prebehla v parlamente masívna diskusia o odvolávaní a poslanci vtedy vládnemu kabinetu dôveru jasne vyjadrili. Podľa neho nie je dôvod, aby sa v pléne opäť dlhé dni hovorilo o témach, ktoré nesúvisia s meritom veci (podstatou prerokovávanej záležitosti).
Zásah Ústavného súdu prekazil taktizovanie
Faktom však zostáva, že súčasná vládna koalícia nepredstúpila pred poslancov dobrovoľne. Celý proces odštartoval vážny ekonomický problém – vysoký verejný dlh Slovenska, ktorý sa dlhodobo nachádza v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (takzvanej dlhovej brzdy).
Vládnemu kabinetu vypršala zákonná dvojročná výnimka chrániaca ho pred najprísnejšími sankciami ešte minulý rok v novembri. Keďže exekutíva napriek zákonnej povinnosti o dôveru nežiadala, opozícia sa obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Súdni radcovia v Košiciach dali opozičným poslancom za pravdu a v stredu 17. júna vydali záväzné rozhodnutie. Podľa neho musí vláda konať „bez zbytočného odkladu“, čo znamená okamžité aktívne kroky hneď po zistení nadmerného zadlženia štátu. Vládny kabinet pod tlakom tohto verdiktu schválil potrebný dokument mimoriadne hneď v stredajší večer.