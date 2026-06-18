Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nepodporí vládny kabinet Roberta Fica pri nadchádzajúcom hlasovaní o dôvere. Poslanec Ján Horecký ostro skritizoval správanie premiéra, ktorý podľa neho systematicky pohŕda ústavnými princípmi a pred poslancami nepredložil žiadne vecné argumenty, prečo by si mal mandát zaslúžiť. KDH navyše upozorňuje, že súčasná koalícia masívne zadlžuje štát a funguje len ako brzda slovenskej ekonomiky.
Čo je dôležité
- KDH hlasuje proti: Kresťanskí demokrati nepodporia vyslovenie dôvery Ficovej vláde a v parlamente budú hlasovať jednohlasne proti.
- Kritika premiéra: Ján Horecký vyčíta Ficovi pohŕdanie ústavou, pričom pripomenul jeho niekdajšiu ambíciu z roku 2019 stať sa ústavným sudcom.
- Hrozivé čísla: Verejný dlh Slovenska podľa opozície dosiahol 61 percent HDP, čo predstavuje astronomických 84 miliárd eur.
- Brzda ekonomiky: Vláda podľa KDH zaťažila občanov a firmy konsolidáciou za 12 miliárd eur, no štát zadlžuje podstatne rýchlejšie ako predchodcovia.
Fico sa podľa KDH nespráva ako štátnik
Poslanci za opozičné KDH budú počas mimoriadnej parlamentnej schôdze jednotne hlasovať proti vysloveniu dôvery vládnemu kabinetu. Rozhodnutie strany oznámil poslanec Ján Horecký, ktorý kroky vládnej koalície označil za mocenský pragmatizmus zameraný výlučne na udržanie sa pri kormidle za každú cenu. Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) adresoval tvrdú osobnú kritiku, pričom pripomenul jeho politickú minulosť, kedy sa predseda vlády neúspešne uchádzal o post sudcu Ústavného súdu SR.
„Očakávame výsledok, že táto vláda chce držať koalíciu pokope a seba pri moci za každú cenu. Vidíme to pri tom, ako obsadzovali posty ministrov, na čom sa dokážu a nedokážu dohodnúť. Dokážu sa dohodnúť iba na svojich partikulárnych záujmoch a nie potrebách občanov Slovenskej republiky. Preto bude KDH zásadne proti vysloveniu dôvery vláde Slovenskej republiky,“
vyhlásil Horecký. Podľa neho sa Robert Fico svojím aktuálnym prístupom diskvalifikuje nielen z pozície potenciálneho ústavného sudcu, ale zlyháva aj vo výkone funkcie predsedu vlády.
Miliardové bremeno pre občanov a podnikateľov
Opozícia premiérovi vyčíta najmä to, že k základnej ústavnej povinnosti požiadať parlament o dôveru z dôvodu prekročenia limitov dlhovej brzdy pristúpil až pod tlakom rázneho verdiktu ústavných sudcov. Namiesto vecnej argumentácie navyše Fico vo svojom príhovore v pléne nepredviedol nič iné než obvyklé útoky na svojich predchodcov a kritiku súčasnej opozície, pričom nepovedal nič, čím by sa o dôveru občanov reálne usiloval.
Kresťanskí demokrati podčiarkli vážnosť situácie konkrétnymi ekonomickými ukazovateľmi. Verejný dlh Slovenskej republiky sa v súčasnosti vyšplhal na úroveň 61 percent hrubého domáceho produktu (HDP), čo v nominálnom vyjadrení predstavuje zdrvujúcich 84 miliárd eur. Podľa prognóz KDH navyše dlh do konca aktuálneho volebného obdobia narastie o ďalších 20 miliárd eur, a to napriek obrovským konsolidačným opatreniam.
Vládny kabinet totiž prostredníctvom vyšších daní a poplatkov vytiahol z vreciek obyvateľov, zamestnávateľov a podnikateľov takmer 12 miliárd eur. Namiesto skutočného ozdravenia štátnej kasy však vládne opatrenia fungujú podľa opozície len ako priama brzda hospodárskeho rozvoja a prosperity celej krajiny.