Český premiér Andrej Babiš pred odletom na kľúčový summit do Bruselu nešetril kritikou do vlastných európskych radov. Kým Spojené štáty a Irán ohlásili podpis mierového memoranda, Babiš označil Európsku úniu pri riešení vojny na Ukrajine za „impotentnú“. Verí, že upokojenie situácie na Blízkom východe teraz americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi rozviaže ruky a umožní mu naplno sa vrátiť k mierovým rokovaniam medzi Kyjevom a Moskvou. Zároveň vyzýva Európu, aby prestala vyčkávať a prevzala diplomatickú iniciatívu.
Čo je dôležité
- Koniec konfliktu s Iránom: Český premiér víta podpis mierovej dohody medzi USA a Iránom.
- Nádej pre Ukrajinu: Babiš dúfa, že po mieri na Blízkom východe sa Donald Trump opäť zameria na rokovania s Ruskom.
- Kritika Bruselu: Európsku úniu označil v otázke mierových iniciatív za impotentnú a pomalú.
- Výzva na rokovania: Európa by podľa neho mala začať komunikovať s Kremľom, navrhuje napríklad európsku misiu na čele s nemeckým kancelárom.
Ostré slová na adresu Európskej únie
Český predseda vlády Andrej Babiš sa k medzinárodnej situácii vyjadril na štvrtkovom brífingu v Prahe tesne pred svojím odletom na summit lídrov Európskej únie (EÚ) do Bruselu. Pozitívne reagoval najmä na aktuálne správy o tom, že americký prezident Donald Trump a iránsky líder Masúd Pezeškiján podpísali memorandum o porozumení a ukončení vojny.
Hoci sa český premiér priznal, že presný obsah dokumentu detailne nepozná, jeho podpis jednoznačne privítal. Rýchle ukončenie konfliktu na Blízkom východe totiž vníma ako nevyhnutný predpoklad pre riešenie vojny, ktorá zúri priamo za východnými hranicami Únie.
„Ak to teda, samozrejme, dopadne tak, ako to americký prezident prezentoval, tak budeme určite radi, že sa konflikt skončí. Dúfajme, že mier bude trvalý a že sa zase niečo nestane, aby sa pán prezident Trump mohol zase venovať mieru na Ukrajine, keď teda EÚ je impotentná to riešiť. Bohužiaľ,“
podotkol ostro Babiš na margo pasivity európskych lídrov.
Európa nesmie ďalej iba čakať
Zámerom Prahy je, aby Brusel zmenil svoj doterajší pasívny prístup. Babiš v tejto súvislosti upozornil, že v poslednom období už z radov európskych predstaviteľov čoraz častejšie zaznievajú hlasy volajúce po nadviazaní komunikácie s Ruskom. Pripomenul aj medializované správy o tom, že kancelária predsedu Európskej rady Antónia Costu údajne nadviazala prvé krátke diplomatické kontakty priamo s Kremľom.
„Neviem, či je to pravda, ale je fakt, že ak je Európa najviac ohrozená a zároveň to všetko platí, mala by už konečne začať hrať nejakú rolu a nečakať,“
zdôraznil český premiér. Sám už začiatkom júna prišiel s iniciatívou, aby vznikla špeciálna európska diplomatická misia. Na jej čelo by sa mal podľa jeho predstáv postaviť nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý by dostal mandát na priame rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Tlak na aktívnejšiu úlohu Európy je o to silnejší, že americké sprostredkovateľské úsilie medzi Ukrajinou a Ruskom bolo pre vojnu s Iránom dlhší čas pozastavené. Na väčšiu diplomatickú angažovanosť EÚ apeluje už aj samotný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý bude vo štvrtok osobne prítomný na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.