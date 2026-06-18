Premiér Robert Fico podľa hnutia Slovensko zlyhal pri obhajobe svojej vlády a namiesto riešenia vysokého verejného dlhu sa uchyľuje len k neustálym výhovorkám a klamstvám. Opoziční poslanci počas mimoriadnej schôdze ostro skritizovali jeho vystúpenie, ktoré označili za tragicky nepripravené. Hoci vláda podľa nich hlasovanie o dôvere prežije vďaka „kúpenej“ lojalite 78 koaličných poslancov, z morálneho i ekonomického hľadiska by už dávno nemala vládnuť.
Čo je dôležité
- Kritika premiéra: Hnutie Slovensko tvrdí, že Robert Fico sa pri stave financií donekonečna vyhovára na vlády svojich predchodcov.
- Dvojaký meter: Opozícia poukazuje na to, že vláda hovorí o nutnej konsolidácii, no ministri si bez mihnutia oka zvýšili platy a premiér získal doživotnú rentu.
- Skokový nárast dlhu: Kým bývalé vlády počas kríz zadĺžili štát o 12 miliárd eur, súčasný kabinet podľa Igora Matoviča stihol vygenerovať dlh až 20 miliárd.
- Kúpená väčšina: Koalícia hlasovanie o dôvere ustojí vďaka 78 poslancom, ktorých si podľa opozície premiér zaviazal mocenskými dohodami a postami.
Tragicky nepripravený premiér s doživotnou rentou
Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, na ktorej sa na príkaz ústavného súdu hlasuje o dôvere vláde pre alarmujúci verejný dlh, priniesla ostrú konfrontáciu. Vystúpenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nenechalo chladným opozičného poslanca Júliusa Jakaba (Hnutie Slovensko - Za ľudí), ktorý jeho prejav pri obhajobe kabinetu označil za „tragicky nepripravený“. Podľa neho predseda vlády nedokáže v parlamente ponúknuť nič iné, len otrepané mantry a hľadanie vinníkov v minulosti.
„On hovoril dookola tie isté klamstvá, ktoré počúvame tri roky, ale on vlastne ani nič iné nemá. Ale po troch rokoch sa ide vyhovárať na Matoviča, Hegera, Ódora, na Radičovú, na matku Terezu alebo na koho?“
pýtal sa rečnícky opozičný poslanec.
Jakab zároveň upozornil na obrovský paradox súčasnej vládnej garnitúry. Kým radoví občania počúvajú o rozvrátených verejných financiách a nutnosti tvrdej konsolidácie, predstavitelia moci si vylepšili vlastné podmienky. Poslanec pripomenul dvojnásobné platy ministrov, doživotnú rentu pre premiéra či lukratívne miesta pre rôznych rodinných príslušníkov vo vládnej koalícii. Žiadosť o dôveru je podľa neho vzhľadom na zničenie Slovenskej republiky úplne na mieste.
Dlh za 20 miliárd a „kúpených“ 78 poslancov
Do ostrej kritiky rozpočtovej zodpovednosti sa zapojil aj líder hnutia Igor Matovič. Ten priamo porovnal hospodárenie svojich vlád s tou súčasnou. Pripomenul, že jeho a Hegerov kabinet musel čeliť bezprecedentným globálnym krízam, pričom čistý dlh Slovenska v tom náročnom čase stúpol o 12 miliárd eur.
V ostrom kontraste s tým uviedol čísla súčasnej exekutívy, ktorá podľa neho len za rovnaký čas dokázala napriek deklarovanej snahe o šetrenie navýšiť dlh až o 20 miliárd eur. Opozícia je však presvedčená, že napriek týmto ekonomickým zlyhaniam vláda vo funkcii zostane, pretože má k dispozícii tesnú, no lojálnu parlamentnú väčšinu.
„Samozrejme, že majú 78-čku, lebo Fico si kúpil vernosť poslancov. Neverných dal na ministerstvá, aby tam mohli vo veľkom rozkrádať, vieme, čo sa deje na ministerstve pána Migaľa aj pána Huliaka. A tým pádom 78-čku si tu stráži a tá ho podrží. Ale ak by to malo byť spravodlivé, tak dávno by už vo vláde neboli,“
zhodnotil bez servítky Matovič, čím narážal na politické dohody v pozadí vládnej koalície.