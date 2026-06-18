Ruská metropola a jej okolie zažili v noci na štvrtok rekordný úder ukrajinských dronov. Zasiahnutá bola rafinéria Gazprom Nefť pri Kremli, letiská evakuovali cestujúcich a Kyjev sa k útoku prihlásil.
Ruská metropola Moskva a jej okolie zažili v noci na štvrtok 18. júna najväčší ukrajinský dronový útok od začiatku plnorozsiahlej vojny. Podľa ruskej opozičnej publikácie Agentstvo ide o najväčší útok za celú vojnu. Primátor Sergej Sobianin uviedol, že protivzdušná obrana do rána zostrelila viac než 180 bezpilotných lietadiel, pričom počty sa v priebehu noci postupne zvyšovali z desiatok na vyše stovky.
Zásah pätnásť kilometrov od Kremľa
Hlavným terčom sa stala Moskovská ropná rafinéria (MNPZ) v juhovýchodnej štvrti Kapotňa. Zariadenie, ktoré vlastní spoločnosť Gazprom Nefť, leží len asi 15 kilometrov od Kremľa a pokrýva približne 40 % palivového trhu Moskvy a 70 % spotreby benzínu v meste a okolitom regióne. Šlo o druhý zásah rafinérie za tri dni. Prvý útok 16. júna poškodil kľúčovú primárnu spracovateľskú jednotku ELOU-AVT-6 a prinútil prevádzku dočasne pozastaviť činnosť.
V rafinérii vypuklo podľa analýzy ruského monitorovacieho kanála Astra najmenej päť požiarov; nad mestom sa vznášali stĺpy čierneho dymu, viditeľné z viacerých štvrtí. Agentúra Reuters podľa portálu Kyiv Post uviedla, že rafinéria úplne zastavila spracovanie ropy, hoci jeden zo zdrojov pripustil obnovenie obmedzenej prevádzky v priebehu niekoľkých dní.
Zranení aj v obytných štvrtiach
Podľa úradov bolo v Moskovskej oblasti zranených najmenej 16 ľudí vrátane dvoch detí vo veku 3 a 10 rokov, ako informovala agentúra TASS prostredníctvom Novinky.cz. Trosky zostrelených dronov poškodili strechy rodinných a bytových domov, auto v meste Elektrostaľ aj nákupné centrum v Ľuberciach.
Chaos na letiskách
Útok výrazne narušil leteckú dopravu. Všetky štyri moskovské letiská boli dvakrát uzavreté; federálna agentúra pre leteckú dopravu o 8:00 oznámila obnovenie prevádzky, no lety boli do hodiny opäť pozastavené. Na letisku Šeremeťjevo evakuovali cestujúcich vrátane tých, ktorí už sedeli v lietadlách, a podľa The Moscow Times letecké spoločnosti zrušili vyše 170 letov. Obmedzenia zasiahli aj letiská v centrálnom Rusku vrátane Kazane, kde mal prezident Vladimir Putin rokovať s lídrami juhovýchodnej Ázie na summite ASEAN.
Kyjev sa k útoku prihlásil
K útoku sa prihlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Uviedol, že Moskovská rafinéria bola zasiahnutá druhýkrát za týždeň, a úder označil za spravodlivú odpoveď na ruské údery na ukrajinské mestá.
„Naše sankcie s dlhým dosahom opäť zasiahli Moskovský región, už druhýkrát za týždeň bola zasiahnutá Moskovská rafinéria.“Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny (podľa Kyiv Post)
Zelenskyj dodal, že zasiahnuté boli aj ciele v ruskej Rostovskej oblasti (v meste Gukovo horel ropný sklad, pričom gubernátor Jurij Slusar hlásil jedného mŕtveho a dvoch zranených) a na okupovaných ukrajinských územiach.
Prehlbujúca sa palivová kríza
Útok zhoršuje ruskú palivovú krízu. Podľa portálu Kyiv Post čelí nedostatku paliva viac ako 25 ruských regiónov a objem rafinácie ropy klesol v prvom júnovom týždni pod 4 milióny barelov denne, čo je na najnižšiu úroveň za 21 rokov. Rusko v reakcii spustilo podľa ABC News odvetný útok na ukrajinskú energetiku.
Vypracované zo správ agentúr a médií k 18. júnu 2026. Údaje o počtoch dronov a zranených pochádzajú prevažne z vyhlásení ruských úradov a v čase zverejnenia ich nebolo možné nezávisle overiť.