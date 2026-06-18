Slovenský parlament odštartoval mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa v zrýchlenom režime rozhoduje o osude súčasnej exekutívy. Kabinet Roberta Fica požiadal o vyslovenie dôvery v dôsledku kriticky vysokého verejného dlhu. K tomuto kroku ho definitívne donútil až stredajší prelomový verdikt Ústavného súdu SR, podľa ktorého vláda nesmela s hlasovaním ďalej otáľať. Koalícia je však presvedčená, že situáciu ustojí a vopred si zrátala, že ju podporí pohodlná väčšina zákonodarcov.
Čo je dôležité
- Mimoriadna schôdza: Poslanci rokujú o dôvere vláde bez prestávok, pričom koalícia presadila skrátenie rozpravy na 12,5 hodiny.
- Dlhová brzda: Dôvodom hlasovania je verejný dlh na úrovni 59,7 percenta HDP, čo po uplynutí výnimky aktivovalo najprísnejšie sankcie ústavného zákona.
- Verdikt súdu: Ústavný súd jasne potvrdil, že vláda mala o dôveru požiadať okamžite po zistení vysokého dlhu.
- Zmena plánu: Premiér Robert Fico pôvodne chcel spojiť žiadosť o dôveru až so schvaľovaním štátneho rozpočtu, no súdu napokon ustúpil.
Maratón v parlamente a skrátená rozprava
Poslanci Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok dopoludnia rokovať o kľúčovom návrhu na vyslovenie dôvery vláde. V úvode mimoriadnej 60. schôdze plynule schválili jej program a pripravili sa na dlhý rokovací deň.
Koalícia si totiž v parlamente presadila tvrdé tempo. Zákonodarcovia o dôvere debatujú bez tradičnej obedňajšej prestávky a rozprava potrvá až do úplného prerokovania bodu, a to aj v prípade, ak sa diskusia natiahne hlboko do noci po 19. hodine. Na návrh troch koaličných klubov sa samotná debata rázne skrátila na maximálne 12,5 hodiny.
Nasledovať bude okamžité hlasovanie. Vládna garnitúra však deklaruje, že má situáciu pevne v rukách a už vopred počíta s podporou 78 poslancov.
Dlh takmer 60 percent a zásah súdu
Celá politická dráma sa točí okolo ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Povinnosť požiadať o dôveru vznikla kabinetu už v októbri minulého roka, keď mu oficiálne vypršala dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií takzvanej dlhovej brzdy. Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat sa verejný dlh Slovenska vyšplhal do najvyššieho sankčného pásma a na jeseň 2025 dosiahol kritických 59,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).
Keďže exekutíva od októbra tento fakt ignorovala a žiadosť nepodala, skupina opozičných poslancov sa s ústavnou sťažnosťou obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Sudcovia v stredu 17. júna vydali jasný výklad, podľa ktorého vládna moc nesmie v takýchto prípadoch taktizovať.
„Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády SR smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda SR povinná sa riadiť,“
vysvetlil striktný pojem „bez zbytočného odkladu“ vo svojom rozhodnutí Ústavný súd SR.
Fico mení stratégiu a rešpektuje súd
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na prelomový verdikt okamžite reagoval s tým, že autoritu súdu rešpektuje. Aj keď si bol kabinet svojej povinnosti podľa jeho slov plne vedomý, premiér pôvodne preferoval úplne iný politický harmonogram.
Žiadosť o dôveru plánoval strategicky podať až v čase, keď bude parlament rokovať a hlasovať o štátnom rozpočte na budúci rok. Vzhľadom na rázne rozhodnutie košických sudcov však musela vláda svoje plány narýchlo prekopať a samotnú žiadosť o vyslovenie dôvery mimoriadne schválila ešte v stredu večer.