Premiér Robert Fico odcestoval na kľúčové rokovania do Bruselu, kde ho pred samotným zasadnutím Európskej rady čaká nabitý diplomatický program. Absolvuje svoju vôbec prvú osobnú schôdzku s novým maďarským premiérom Péterom Magyarom a za rokovací stôl si sadne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Okrem európskych tém a prístupového procesu Ukrajiny však Fico otvára aj domáci politický konflikt – priamo v európskych inštitúciách chce riešiť údajnú exekúciu voči združeniu Projekt Fórum, s ktorým je spojená rodina lídra opozície Michala Šimečku.
Čo je dôležité
- Prvé stretnutie: Robert Fico absolvuje prvú bilaterálnu schôdzku s maďarským premiérom Péterom Magyarom.
- Ukrajinská otázka: So Zelenským preberie vstup Ukrajiny do EÚ a dohodne miesto pre ďalšie spoločné rokovanie vlád oboch krajín.
- Spor o Projekt Fórum: Premiér ide na pôde európskej agentúry riešiť exekúciu voči združeniu Šimečkovej matky, otvorene hovorí o podvodoch.
- Závery samitu: Fico podporí závery Európskej rady k Ukrajine, no trvá na tom, že Slovensko Kyjevu vojensky ani finančne nepomôže.
- Kritika diplomacie EÚ: Predseda vlády tvrdí, že Únia zlyháva v mierových rokovaniach a žiada výmenu šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej.
S Magyarom poprvýkrát, so Zelenským o kompromise
Svoj program pred Európskou radou priblížil predseda vlády Robert Fico poslancom na zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Zaujal najmä ohlásením prvého stretnutia s novým lídrom maďarskej exekutívy.
S Péterom Magyarom sa stretne nielen v Bruseli, ale o malú chvíľu opäť aj na budúci týždeň v Budapešti, kde bude Maďarsko oficiálne odovzdávať predsedníctvo vo formáte V4 do rúk Slovenska.
Nemenej dôležité bude aj rokovanie s ukrajinskou hlavou štátu. Témou číslo jeden bude prebiehajúci integračný proces nášho východného suseda.
„Predpokladám, že sa budeme predovšetkým rozprávať o prístupovom procese Ukrajiny k Európskej únii,“
povedal Fico na výbore. Ďalším bodom rokovania s Volodymyrom Zelenským bude príprava nového spoločného zasadnutia slovenskej a ukrajinskej vlády. Zatiaľ čo Zelenskyj navrhuje, aby sa uskutočnilo v Kyjeve, slovenský premiér by preferoval Bratislavu. Fico však verí, že napokon nájdu prijateľný kompromis a vlády by mohli zasadať niekde na území Ukrajiny.
Domáci spor prenesený do Bruselu
Okrem vysokej diplomacie premiér na európskej pôde otvára aj citlivú vnútropolitickú tému. Ohlásil zámer navštíviť Európsku výkonnú agentúru pre vzdelávanie a kultúru. Dôvodom je exekúcia, ktorú má táto inštitúcia podľa jeho slov od roku 2024 viesť voči občianskemu združeniu Projekt Fórum. Združenie vedie matka lídra opozičného Progresívneho Slovenska (PS).
Premiér to označil za obrovský reputačný problém pre Slovensko a smerom k hospodáreniu združenia vyslovil tvrdé obvinenia. „Preukázateľne ide o podvody, pokiaľ ide o používanie týchto prostriedkov,“ skonštatoval Fico.
Šéf progresívcov Michal Šimečka tieto kroky predsedu vlády vzápätí označil za smiešne. Tvrdí, že Fico týmto konaním len účelovo zakrýva iné a oveľa vážnejšie zlyhania štátu – napríklad reálnu hrozbu, že Slovensko pre problémy okolo čerpania agrodotácií na „haciendy“ môže prísť o milióny z európskych peňazí.
Ukrajina v EÚ áno, ale bez skratiek
Čo sa týka samotného samitu Európskej rady, Robert Fico nevidí dôvod, prečo by nemal jeho závery vo vzťahu k Ukrajine podporiť. Napriek tomu rázne zopakoval svoju dlhodobú líniu – Slovensko vojnou zmietanému susedovi nedaruje žiadne zbrane a neposkytne mu ani priamu finančnú pomoc z vlastného rozpočtu.
Premiér zároveň zdôraznil nevyhnutnosť povojnovej obnovy nášho suseda. Varoval, že ak Ukrajina po skončení konfliktu nedostane jasnú perspektívu, celá Európa môže čeliť obrovskému rozmachu organizovaného zločinu. Európskym lídrom plánuje navrhnúť aj zriadenie priamej komunikačnej linky medzi Ruskom a Ukrajinou.
Záujem Kyjeva o členstvo v Únii slovenská vláda plne rešpektuje, no má jasne stanovené mantinely.
„Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky, ani možnosti obísť regulárny vstup do Európskej únie, Ukrajina musí splniť všetky podmienky,“
poznamenal Fico.
Na záver nešetril ani samotné európske inštitúcie. Vyhlásil, že Európska únia momentálne nie je schopná zohrať akúkoľvek rozhodujúcu úlohu pri vyjednávaní o mieri. Následne zopakoval svoju verejnú požiadavku na personálnu výmenu na kľúčovom poste vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý v súčasnosti zastáva estónska politička Kaja Kallasová.