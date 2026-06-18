Napriek tomu, že medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas formálne platí od októbra minulého roka prímerie, realita na mieste vyzerá úplne inak. Palestínske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že od vyhlásenia pokoja zbraní zahynulo pri neustálych izraelských útokoch v Pásme Gazy už viac ako tisíc ľudí. Izraelská armáda naďalej podniká takmer každodenné údery a rozširuje svoju vojenskú kontrolu, pričom celkový počet obetí zdrvujúceho konfliktu už prekročil hrozivých 73-tisíc.
Čo je dôležité
- Tisíc obetí počas prímeria: Od 10. októbra 2025 prišlo pri izraelských útokoch o život už 1005 Palestínčanov.
- Každodenné údery: Napriek dohode izraelská armáda takmer denne ostreľuje ciele vrátane pohraničných oblastí.
- Útoky v táboroch: V meste Chán Júnis hlásia obete po údere na tábor, kde žijú státisíce vysídlených civilistov.
- Celková bilancia: Miestne úrady evidujú, že celkový počet mŕtvych vo vojne medzi Izraelom a Hamasom presiahol 73-tisíc.
Prímerie iba na papieri
Pokoj zbraní v Pásme Gazy, ktorý oficiálne vstúpil do platnosti 10. októbra 2025, v praxi zlyháva. Podľa najnovších údajov miestneho ministerstva zdravotníctva si izraelské vojenské operácie od tohto dátumu vyžiadali už 1005 palestínskych životov.
Izraelská armáda pokračuje v ofenzíve takmer na dennej báze. Ohniskom napätia nie je len samotné vnútrozemie enklávy, ale k intenzívnemu ostreľovaniu pravidelne dochádza aj na priamych hraniciach medzi územiami kontrolovanými Izraelom a palestínskymi úradmi.
V uplynulých dňoch sa bezpečnostná situácia opäť vyhrotila. Drony útočili v strednej časti palestínskeho územia i priamo v meste Gaza. Tragické následky mal aj stredajší úder v meste Chán Júnis na juhu územia, kde podľa informácií z tamojšej Násirovej nemocnice prišli o život dvaja Palestínčania a ďalší šiesti utrpeli zranenia.
Spor o ciele a desivá bilancia
Práve pri stredajšom incidente sa naplno prejavila priepasť medzi vojenskými hláseniami a svedectvami miestnych obyvateľov. Kým izraelská armáda oficiálne deklarovala, že terčom jej útoku bol výlučne jeden terorista, rodiny obetí tvrdia niečo iné. Útok mal podľa nich zasiahnuť skupinu ľudí v stanovom tábore al-Mawásí, ktorý v súčasnosti slúži ako dočasné útočisko pre státisíce vnútorne vysídlených osôb.
Izrael svoj postup obhajuje tým, že ide o nevyhnutné operácie zamerané na definitívnu likvidáciu hnutia Hamas a ďalších spriaznených radikálnych skupín. V rámci týchto krokov armáda preberá pod svoju kontrolu čoraz väčšie časti územia. Tento víkend napríklad hlásila úspešnú elimináciu dvoch militantov patriacich k Hamasu a organizácii Palestínsky islamský džihád.
Cena za tento konflikt je však pre civilné obyvateľstvo mimoriadne vysoká. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy zverejnilo aktualizovanú celkovú bilanciu, podľa ktorej počet mŕtvych na palestínskom území od vypuknutia vojny prekročil už 73 000 ľudí.