Trenčianski kriminalisti v rekordne krátkom čase objasnili pondelňajšiu streľbu na miestnej čerpacej stanici. Z pokusu o ozbrojenú lúpež už obvinili dvoch mužov vo veku 34 a 20 rokov. Zatiaľ čo mladší z dvojice čakal v únikovom vozidle, starší v maskáčoch a s dlhou zbraňou v ruke strieľal do zamknutých dverí. Plán im nevyšiel a po rýchlom zásahu polície im teraz hrozí dlhoročný pobyt za mrežami.
Čo je dôležité
- Neúspešná lúpež: Dvaja muži čelia obvineniu zo zločinu lúpeže v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva.
- Streľba na dvere: Útočník vyzbrojený dlhou strelnou zbraňou vystrelil do sklenenej výplne uzamknutej čerpacej stanice.
- Rýchle zadržanie: Polícia páchateľov dolapila už deň po incidente a žiada pre nich väzobné stíhanie.
- Vysoký trest: V prípade dokázania viny môžu stráviť vo väzení sedem až 12 rokov.
Maskáče, dlhá zbraň a zamknuté dvere
K dramatickému incidentu došlo v pondelok v skorých ranných hodinách pri jednom z obchodných centier v Trenčíne. Podľa polície išlo o vopred premyslený čin. Ako uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková, muži si čerpaciu stanicu ako svoj cieľ dopredu vytipovali.
„Podľa doteraz vykonaného vyšetrovania sa obvinení po vzájomnej dohode rozhodli vykonať lúpežné prepadnutie čerpacej stanice. Po výbere vhodného objektu v Trenčíne pri obchodnom centre sa v pondelok v skorých ranných hodinách presunuli na miesto činu,“
načrtla priebeh príprav hovorkyňa.
Úlohy mali jasne rozdelené. Kým 20-ročný mladík zostal sedieť v pripravenom únikovom vozidle, 34-ročný komplic sa vybral priamo k pumpe. Bol oblečený v maskáčovom odeve a v rukách zvieral dlhú strelnú zbraň. Plán sa však narušil hneď v úvode, pretože pumpa bola zamknutá.
„Keď sa mu nepodarilo otvoriť uzamknuté vstupné dvere, vystrelil do ich spodnej časti. Projektil poškodil sklenenú výplň dverí, avšak do objektu sa nedostal. Následne z miesta ušiel spolu s druhým obvineným, ktorý ho čakal vo vozidle,“
doplnila Krajčíková.
Chceli hotovosť, no zostali s prázdnymi rukami
Vyšetrovanie ukázalo, že primárnym cieľom páchateľov bolo pod hrozbou použitia zbrane prinútiť obsluhu, aby im vydala finančnú hotovosť z pokladne. Hoci k samotnej lúpeži nakoniec nedošlo, poškodenej spoločnosti spôsobili streľbou majetkovú škodu presahujúcu sumu 700 eur.
Muži na slobode dlho nezostali. Kriminalisti ich oboch zadržali už v utorok a vyšetrovateľ ich obratom obvinil zo zločinu lúpeže. Ich ďalší osud má teraz v rukách súd.
„V prípade oboch obvinených bol spracovaný podnet na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov,“
uzavrela policajná hovorkyňa.