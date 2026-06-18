Britskí študenti z prestížnej súkromnej školy našli inovatívny spôsob, ako prekabátiť vzdelávací systém. Pomocou umelej inteligencie (AI) dokážu s viac ako 90-percentnou presnosťou predpovedať, aké otázky dostanú na záverečných skúškach. Kým samotní tínedžeri to považujú za inteligentné a efektívne učenie sa a odmietajú obvinenia z podvádzania, odborníci varujú pred vážnymi dlhodobými následkami pre ich osobnostný a vedomostný rozvoj.
Čo je dôležité
- Extrémna presnosť: Trénovaný model umelej inteligencie dokázal predpovedať otázky na skúškach s úspešnosťou vyššou ako 90 percent.
- Rozsiahle dáta: Študenti do systému nahrali archív testových úloh za posledných 20 rokov, učebné osnovy a národné trendy.
- Široký záber: Systém úspešne zafungoval pri záverečných skúškach z matematiky, francúzštiny, chémie a biológie.
- Riziko do budúcna: Kritici upozorňujú, že spoliehanie sa na AI oberá mladých ľudí o schopnosť samostatne myslieť a improvizovať v stresových situáciách.
Z 20-ročného archívu vyťažili maximum
O prevratnom prístupe k štúdiu informovala autorka Chloe Combiová, ktorá túto tému spracovala pre britský denník The Independent. Spojila sa s 18-ročnými študentmi z jednej z najznámejších a najdrahších súkromných škôl vo Veľkej Británii. Aby sa vyhli prípadným disciplinárnym postihom, vystupujú iba pod upravenými menami Henry a Yichen.
Mladíci nepristúpili k umelej inteligencii ako k nástroju na priame písanie ťahákov. Namiesto toho ju využili analyticky. Počas trénovania vlastného AI modelu doň „naliali“ obrovské množstvo dát – kompletný archív úloh z predchádzajúcich 20 rokov, podrobné učebné osnovy (sylaby) a dlhodobé trendy v otázkach pre kľúčové celonárodné skúšky GCSE a A-level (ekvivalenty našich monitorov a maturít).
Výsledky boli ohromujúce. Kým minulý rok ich model dosiahol 85-percentnú presnosť, tento rok to bolo už viac ako 90 percent. Otázky, ktoré dostali na reálnych skúškach z matematiky, francúzštiny, chémie a biológie, sa takmer identicky zhodovali s tými, ktoré im vopred vygenerovala umelá inteligencia.
Šedá zóna a strata odolnosti
Samotní študenti na svojom konaní nevidia nič zlé. Odmietajú, že by išlo o klasické podvádzanie, a svoj postup prirovnávajú k tomu, ako učitelia bežne tipujú okruhy tém a pripravujú svojich žiakov na pravdepodobné otázky.
„Každému, kto nepoužíva umelú inteligenciu, prajem veľa šťastia a užívajte si 20. storočie. Naša generácia už toho mala dosť, prečo by sme z toho nemali aj niečo mať?“
uviedol jeden z tínedžerov s tým, že ide o „smart riešenie“, vďaka ktorému sa učia efektívnejšie a nestrácajú čas.
Novinárka Combiová označuje tento fenomén za legislatívnu a etickú šedú zónu. Na rozdiel od toho, keď si študent nechá umelou inteligenciou napísať celú esej, alebo keď priamo na teste používa skryté slúchadlá, sa predikcia otázok kontroluje a dokazuje len veľmi ťažko.
Kritici a odborníci na vzdelávanie však bijú na poplach. Varujú, že hoci študenti môžu vďaka AI ľahšie a bez námahy uspieť na papierových testoch, z dlhodobého hľadiska im tento „hack“ uškodí. Prichádzajú totiž o budovanie psychickej odolnosti, schopnosť učiť sa samostatne do hĺbky a strácajú zručnosť s chladnou hlavou improvizovať či spracovávať nečakané informácie bez dlhého premýšľania.