Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po ukončení summitu lídrov skupiny G7 absolvoval kľúčový telefonát s najvyššími predstaviteľmi USA a Francúzska. Rozhovor s Donaldom Trumpom a Emmanuelom Macronom označil za dôležitú koordináciu, ktorá môže priniesť do diplomatických snáh o ukončenie vojny značnú zmenu. Svetové mocnosti sa totiž vo francúzskom dejisku summitu zhodli na zintenzívnení tlaku na Rusko.
Čo je dôležité
- Kľúčový telefonát: Volodymyr Zelenskyj diskutoval o záveroch summitu G7 priamo s Donaldom Trumpom a Emmanuelom Macronom.
- Tlak na Rusko: Skupina G7 sa dohodla na prísnejšom postupe voči Moskve s cieľom ukončiť viac ako štyri roky trvajúcu vojnu.
- Hrozba sankcií: Americký prezident naznačil možné opätovné zavedenie zrušených sankcií a vyzval Rusko na uzavretie dohody.
- Stretnutia na okraji: Donald Trump na summite rokoval nielen so Zelenským, ale aj so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.
Dôležitá koordinácia po summite
Oficiálna časť ostro sledovaného summitu lídrov G7 prebiehala od pondelka do stredy vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains na brehu Ženevského jazera. Ukrajina s napätím očakávala jeho závery, keďže od podpory západných spojencov závisí jej ďalšia obranyschopnosť.
Prezident Volodymyr Zelenskyj následne v stredu neskoro večer informoval verejnosť, že o výsledkoch rokovaní priamo komunikoval s lídrami USA a Francúzska. Svoj optimizmus po telefonáte pretavil do vyhlásenia na sociálnej sieti X.
„Práve som hovoril s Donaldom Trumpom a Emmanuelom Macronom. Bol to dôležitý koordinačný telefonát, ktorý môže priniesť značnú zmenu. Zhodnotili sme výsledky našich rokovaní na summite G7,“
napísal Zelenskyj bez toho, aby bezprostredne špecifikoval ďalšie podrobnosti rozhovoru.
Trump hovoril aj s Putinom
Jedným z hlavných záverov stretnutia lídrov G7 je jednoznačná dohoda na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo agresiu proti Ukrajine, ktorá trvá už viac ako štyri roky. V tejto súvislosti zaujal rázny postoj aj Donald Trump. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že Moskva by mala urýchlene „uzavrieť dohodu“, a verejne naznačil, že Washington by mohol siahnuť po opätovnom zavedení predtým zrušených sankcií.
Americký prezident sa ešte pred samotným telefonátom angažoval aj v priamych diplomatických rozhovoroch. Na okraji summitu G7 osobne rokoval s Volodymyrom Zelenským, ako aj s ruským lídrom Vladimirom Putinom.
Ukrajinská hlava štátu tento prístup ocenila a potvrdila odhodlanie pokračovať v nastolenej ceste k dosiahnutiu spravodlivého mieru.
„Som vďačný prezidentovi Trumpovi za jeho pozornosť venovanú Ukrajine a za jeho pripravenosť pomôcť priblížiť mier. Pracujeme na posilnení Ukrajiny, našej spolupráce a diplomatických vyhliadok. Potrebujeme mier. A robíme všetko pre to, aby sme ho priblížili,“
uzavrel vo svojom príspevku Volodymyr Zelenskyj.