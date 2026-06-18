Americký prezident Donald Trump urobil zásadný krok k ukončeniu vojenského konfliktu na Blízkom východe. Podľa informácií z Bieleho domu už osobne podpísal prelomové memorandum o porozumení s Iránom. K nečakanému spečateniu dokumentu došlo predčasne v stredu večer, a to počas pracovnej večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v historických priestoroch zámku Versailles. Hlavným cieľom dohody je zastavenie bojov a kľúčové znovuotvorenie Hormuzského prielivu.
Čo je dôležité
- Predčasný podpis: Donald Trump osobne podpísal mierové memorandum s Iránom ešte pred plánovanou oficiálnou ceremóniou.
- Zámok Versailles: K aktu došlo počas stredajšej večere s Emmanuelom Macronom po skončení summitu lídrov skupiny G7.
- Koniec vojny a otvorený prieliv: Hlavným cieľom zmluvy je definitívne ukončenie vojny na Blízkom východe a opätovné otvorenie strategického Hormuzského prielivu.
- Zmena v protokole: Pôvodne sa očakávalo, že dokument podpíšu v piatok vo Švajčiarsku nižšie postavení zástupcovia oboch štátov.
Nečakaný podpis po summite G7
Informáciu o tom, že Donald Trump už pripojil svoj podpis pod historickú dohodu, priniesol ako prvý americký spravodajský portál Axios. Odvolával sa na dva od seba nezávislé zdroje zo Spojených štátov. K samotnému aktu malo dôjsť na zámku Versailles pri Paríži, kam sa šéf americkej administratívy presunul bezprostredne po skončení prestížneho summitu lídrov skupiny G7.
Tieto správy nakoniec oficiálne potvrdil aj nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu, ktorý bol priamo konfrontovaný s otázkami novinárov.
„Môžem potvrdiť podpis,“
uviedol stručne americký úradník na margo medializovaných správ o tom, že Trump osobne podpísal kópiu dokumentu počas večere s Emmanuelom Macronom.
Zmeny v diplomatických plánoch
Memorandum o porozumení, ktoré má priniesť dlho očakávaný mier na Blízky východ a odblokovať dôležitý Hormuzský prieliv, už pritom obe strany elektronicky schválili a podpísali v nedeľu. Fyzický a slávnostný podpis sa mal pôvodne uskutočniť až v piatok počas pripravenej ceremónie vo Švajčiarsku.
Do Švajčiarska mali vycestovať pôvodne určení vyjednávači. Za americkú stranu sa rátalo s účasťou viceprezidenta J. D. Vancea, zatiaľ čo záujmy Iránu mal reprezentovať predseda parlamentu a hlavný vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf.
Zahraničnopolitická situácia sa však v posledných dňoch dynamicky menila. Iránske ministerstvo zahraničných vecí medzitým vyslalo jasný signál a naznačilo, že na najvyššej úrovni by bolo vhodnejšie, ak by memorandum napokon podpísali priamo lídri oboch krajín – za americkú stranu prezident Donald Trump a za iránsku prezident Masúd Pezeškiján. Predčasný Trumpov podpis vo Francúzsku tak potvrdzuje, že dohoda naberá reálne kontúry priamo na úrovni hláv štátov.