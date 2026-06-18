Sezóna slovenských jahôd je krátka a práve teraz je na vrchole. Aby z nej človek vyťažil čo najviac, hodí sa mať poruke recepty na každú náladu aj úroveň zručnosti. Týchto sedem ide od úplne jednoduchého po náročnejší a poradí si s každým prebytkom zo samozberu.
Než sa pustíte do varenia, oplatí sa vedieť, ako jahody správne zbierať a skladovať, lebo z pevných a aromatických plodov vznikne aj lepší výsledok. A keďže jahody nie sú len chutné, ale aj výživné, pripomíname aj zdravotné benefity jahôd. Teraz však poďme k receptom.
1. Macerované jahody so smotanou
Najjednoduchší letný dezert, ktorý zvládnete za pár minút. Cukor z jahôd vytiahne šťavu a vznikne prirodzený sirup.
- 500 g jahôd
- 1 až 2 lyžice cukru alebo medu
- pár kvapiek citrónovej šťavy
- šľahačka alebo kyslá smotana na podávanie
- Jahody nakrájajte na štvrtiny, posypte cukrom a pokvapkajte citrónom.
- Nechajte 15 až 20 minút odstáť, kým pustia šťavu.
- Podávajte so šľahačkou alebo kyslou smotanou.
2. Jahodové smoothie
Rýchle raňajky alebo osvieženie po horúčave. Pomer si upravíte podľa toho, či chcete hustejšie, alebo redšie.
- 200 g jahôd
- 1 banán
- 200 ml mlieka alebo bieleho jogurtu
- med podľa chuti
- hrsť ľadu
- Všetky suroviny vložte do mixéra.
- Rozmixujte dohladka a ihneď podávajte.
3. Jahodový šalát s mozzarellou a balzamikom
Slaná verzia, ktorá prekvapí. Sladkosť jahôd sa pekne dopĺňa s jemnou mozzarellou a kyslastým balzamikom.
- 250 g jahôd
- 125 g mozzarelly (najlepšie malé guľôčky)
- hrsť rukoly alebo baby špenátu
- balzamikový ocot alebo krém
- olivový olej, soľ, čerstvo mleté korenie
- niekoľko lístkov bazalky
- Jahody nakrájajte na polovice, mozzarellu nechajte odkvapkať.
- Na tanieri premiešajte s rukolou a bazalkou.
- Pokvapkajte olejom a balzamikom, dochuťte soľou a korením.
4. Rýchly jahodový džem
Malá dávka, ktorú netreba dlho zavárať. Vznikne z nej zásoba na pár dní v chladničke, prípadne ju môžete naplniť do vyparených pohárov.
- 500 g jahôd
- 150 g cukru (alebo želírovacieho cukru pre hustejšiu konzistenciu)
- šťava z polovice citróna
- Jahody nakrájajte, zasypte cukrom a pridajte citrónovú šťavu.
- Varte na miernom ohni 20 až 30 minút a občas premiešajte.
- Podľa chuti čiastočne rozmixujte a horúce plňte do pohárov.
Ak chcete džem bez dlhého varenia, jahody len rozmixujte a zahustite lyžicou chia semienok. Po hodine v chladničke vznikne hustejšia nátierka.
5. Jahodové lievance
Klasika na víkendové raňajky. Cesto je nenáročné a jahody naň poukladáte až na tanieri.
- 200 g hladkej múky
- 250 ml mlieka
- 1 vajce
- 1 lyžička prášku do pečiva
- 1 lyžica cukru, štipka soli
- jahody a prípadne javorový sirup na podávanie
- Zmiešajte suché suroviny, pridajte mlieko a vajce a vypracujte hladké cesto.
- Na rozohriatej panvici pečte malé lievance z oboch strán dozlatista.
- Podávajte s nakrájanými jahodami a sirupom.
6. Nepečený jahodový cheesecake
Efektný dezert bez rúry. Potrebuje len čas v chladničke, aby pekne stuhol.
- 200 g sušienok
- 80 g rozpusteného masla
- 500 g krémového syra alebo mascarpone
- 100 g práškového cukru
- 200 ml smotany na šľahanie
- želatína podľa návodu na obale
- 300 g jahôd na vrch
- Sušienky rozdrvte, zmiešajte s maslom a vtlačte na dno formy. Dajte vychladiť.
- Syr vyšľahajte s cukrom, zvlášť vyšľahajte smotanu a obe zložky spojte.
- Vmiešajte rozpustenú a mierne vychladnutú želatínu, naneste na korpus.
- Nechajte v chladničke aspoň štyri hodiny stuhnúť a ozdobte jahodami.
7. Pavlova torta s jahodami
Najnáročnejší recept v zozname, no výsledok vyzerá sviatočne. Tajomstvom je krehká snehová pusinka s mäkkým vnútrom, ktorá si vyžaduje trpezlivosť pri sušení.
- 4 bielky (izbová teplota)
- 200 g krištáľového cukru
- 1 lyžička octu alebo citrónovej šťavy
- 1 lyžička zemiakového škrobu
- šľahačka a jahody na ozdobu
- Bielky vyšľahajte na tuhý sneh a postupne pridávajte cukor, kým je hmota lesklá a pevná.
- Jemne vmiešajte škrob a ocot.
- Na papier na pečenie vytvarujte kruh s mierne zvýšenými okrajmi.
- Pečte (sušte) pri 100 až 120 °C zhruba 60 až 90 minút, potom nechajte vychladnúť v pootvorenej rúre.
- Pred podávaním navrstvite šľahačku a čerstvé jahody.
Sedem receptov, jedna surovina a celé spektrum od piatich minút po sviatočnú tortu. V tom je čaro jahodovej sezóny: nemusíte byť cukrár, aby ste z nej vyťažili maximum. Stačí siahnuť po tej najjednoduchšej miske so smotanou, alebo si dať záležať na pavlove, podľa toho, koľko máte času a chuti.