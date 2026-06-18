Sezóna slovenských jahôd je krátka a práve teraz je na vrchole. Aby z nej človek vyťažil čo najviac, hodí sa mať poruke recepty na každú náladu aj úroveň zručnosti. Týchto sedem ide od úplne jednoduchého po náročnejší a poradí si s každým prebytkom zo samozberu.

Než sa pustíte do varenia, oplatí sa vedieť, ako jahody správne zbierať a skladovať, lebo z pevných a aromatických plodov vznikne aj lepší výsledok. A keďže jahody nie sú len chutné, ale aj výživné, pripomíname aj zdravotné benefity jahôd. Teraz však poďme k receptom.

1. Macerované jahody so smotanou

Najjednoduchší letný dezert, ktorý zvládnete za pár minút. Cukor z jahôd vytiahne šťavu a vznikne prirodzený sirup.

  • 500 g jahôd
  • 1 až 2 lyžice cukru alebo medu
  • pár kvapiek citrónovej šťavy
  • šľahačka alebo kyslá smotana na podávanie
  1. Jahody nakrájajte na štvrtiny, posypte cukrom a pokvapkajte citrónom.
  2. Nechajte 15 až 20 minút odstáť, kým pustia šťavu.
  3. Podávajte so šľahačkou alebo kyslou smotanou.

2. Jahodové smoothie

Rýchle raňajky alebo osvieženie po horúčave. Pomer si upravíte podľa toho, či chcete hustejšie, alebo redšie.

  • 200 g jahôd
  • 1 banán
  • 200 ml mlieka alebo bieleho jogurtu
  • med podľa chuti
  • hrsť ľadu
  1. Všetky suroviny vložte do mixéra.
  2. Rozmixujte dohladka a ihneď podávajte.

3. Jahodový šalát s mozzarellou a balzamikom

Slaná verzia, ktorá prekvapí. Sladkosť jahôd sa pekne dopĺňa s jemnou mozzarellou a kyslastým balzamikom.

  • 250 g jahôd
  • 125 g mozzarelly (najlepšie malé guľôčky)
  • hrsť rukoly alebo baby špenátu
  • balzamikový ocot alebo krém
  • olivový olej, soľ, čerstvo mleté korenie
  • niekoľko lístkov bazalky
  1. Jahody nakrájajte na polovice, mozzarellu nechajte odkvapkať.
  2. Na tanieri premiešajte s rukolou a bazalkou.
  3. Pokvapkajte olejom a balzamikom, dochuťte soľou a korením.

4. Rýchly jahodový džem

Malá dávka, ktorú netreba dlho zavárať. Vznikne z nej zásoba na pár dní v chladničke, prípadne ju môžete naplniť do vyparených pohárov.

  • 500 g jahôd
  • 150 g cukru (alebo želírovacieho cukru pre hustejšiu konzistenciu)
  • šťava z polovice citróna
  1. Jahody nakrájajte, zasypte cukrom a pridajte citrónovú šťavu.
  2. Varte na miernom ohni 20 až 30 minút a občas premiešajte.
  3. Podľa chuti čiastočne rozmixujte a horúce plňte do pohárov.

Ak chcete džem bez dlhého varenia, jahody len rozmixujte a zahustite lyžicou chia semienok. Po hodine v chladničke vznikne hustejšia nátierka.

5. Jahodové lievance

Klasika na víkendové raňajky. Cesto je nenáročné a jahody naň poukladáte až na tanieri.

  • 200 g hladkej múky
  • 250 ml mlieka
  • 1 vajce
  • 1 lyžička prášku do pečiva
  • 1 lyžica cukru, štipka soli
  • jahody a prípadne javorový sirup na podávanie
  1. Zmiešajte suché suroviny, pridajte mlieko a vajce a vypracujte hladké cesto.
  2. Na rozohriatej panvici pečte malé lievance z oboch strán dozlatista.
  3. Podávajte s nakrájanými jahodami a sirupom.

6. Nepečený jahodový cheesecake

Efektný dezert bez rúry. Potrebuje len čas v chladničke, aby pekne stuhol.

  • 200 g sušienok
  • 80 g rozpusteného masla
  • 500 g krémového syra alebo mascarpone
  • 100 g práškového cukru
  • 200 ml smotany na šľahanie
  • želatína podľa návodu na obale
  • 300 g jahôd na vrch
  1. Sušienky rozdrvte, zmiešajte s maslom a vtlačte na dno formy. Dajte vychladiť.
  2. Syr vyšľahajte s cukrom, zvlášť vyšľahajte smotanu a obe zložky spojte.
  3. Vmiešajte rozpustenú a mierne vychladnutú želatínu, naneste na korpus.
  4. Nechajte v chladničke aspoň štyri hodiny stuhnúť a ozdobte jahodami.

7. Pavlova torta s jahodami

Najnáročnejší recept v zozname, no výsledok vyzerá sviatočne. Tajomstvom je krehká snehová pusinka s mäkkým vnútrom, ktorá si vyžaduje trpezlivosť pri sušení.

  • 4 bielky (izbová teplota)
  • 200 g krištáľového cukru
  • 1 lyžička octu alebo citrónovej šťavy
  • 1 lyžička zemiakového škrobu
  • šľahačka a jahody na ozdobu
  1. Bielky vyšľahajte na tuhý sneh a postupne pridávajte cukor, kým je hmota lesklá a pevná.
  2. Jemne vmiešajte škrob a ocot.
  3. Na papier na pečenie vytvarujte kruh s mierne zvýšenými okrajmi.
  4. Pečte (sušte) pri 100 až 120 °C zhruba 60 až 90 minút, potom nechajte vychladnúť v pootvorenej rúre.
  5. Pred podávaním navrstvite šľahačku a čerstvé jahody.

Sedem receptov, jedna surovina a celé spektrum od piatich minút po sviatočnú tortu. V tom je čaro jahodovej sezóny: nemusíte byť cukrár, aby ste z nej vyťažili maximum. Stačí siahnuť po tej najjednoduchšej miske so smotanou, alebo si dať záležať na pavlove, podľa toho, koľko máte času a chuti.