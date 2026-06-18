V polovici júna vyzerá políčko s jahodami ako pozvánka. Človek sa skloní, odtrhne prvú červenú a v tej chvíli urobí najdôležitejšie rozhodnutie celého procesu. Lebo to, akú bude mať jahoda chuť, sa rozhodlo práve teraz, nie potom doma na linke.
Znie to nenápadne, no mení to celý pohľad na vec. Jahoda totiž patrí medzi ovocie, ktoré po odtrhnutí už nedozrieva. Môže ešte stmavnúť, ale sladšia sa nestane, pretože po zbere prestáva vyrábať cukor. Všetko, čo s jahodami robíme potom, teda len spomaľuje ich nevyhnutný úpadok. Práve preto je dobré vedieť, ktoré zbierať a ako s nimi zaobchádzať.
Kedy a ako ich zbierať
Zbierajte len plody, ktoré sú červené po celom povrchu, lesklé a pevné, bez zelených či bielych miest. Najlepšie ráno, kým sú chladné. Podľa odporúčaní pestovateľov sa jahoda zbiera so zelenou stopkou: stonku zľahka priškrtíte alebo odštipnete nechtom, plod neťahajte, lebo môžete poškodiť rastlinu aj samotnú jahodu.
Keďže plody dozrievajú postupne, oplatí sa chodiť na hriadku každé dva až tri dni. Pri každom prechode odstráňte aj tie nahnité a popraskané, hoci ich nezbierate. Pleseň sa medzi jahodami šíri rýchlo a jeden zabudnutý plod dokáže nakaziť okolie. Pár sekúnd navyše tak ochráni zvyšok úrody.
Prečo ich neumývať hneď
Najčastejšia chyba sa robí hneď po príchode domov. Jahody sa nemajú umývať dopredu. Majú na povrchu tenkú ochrannú vrstvu a navyše nasávajú vlhkosť ako špongia, takže voda urýchli ich kazenie a pozýva pleseň. Umyte ich až tesne pred jedením alebo spracovaním, jemne pod tečúcou vodou, bez namáčania, a osušte.
Skladovanie je jednoduché, ak sa drží niekoľkých pravidiel. Univerzitné poradne radia ukladať jahody do chladničky neumyté, so stopkami, v jednej vrstve a nie natlačené na sebe. Ideálne na plech alebo do plytkej nádoby, voľne prikryté. Pred uskladnením vyberte každý mäkký či plesnivý kus. Takto vydržia spravidla dva až päť dní, podľa toho, ako zrelé boli pri zbere. Nič viac z nich nevytlačíte, jahoda jednoducho nie je ovocie na dlhé skladovanie.
Rýchle spracovanie, keď je ich naraz veľa
V sezóne sa ľahko stane, že jahôd je viac, než sa dá zjesť. Najrýchlejšie riešenie je mrazenie a robí sa v dvoch krokoch. Plody umyte, osušte a odstráňte zelené stopky. Potom ich rozložte v jednej vrstve na podnos a dajte zamraziť. Až keď stuhnú, presypte ich do vrecka alebo nádoby. Vďaka tomu sa nezlepia do jednej hrudy a viete si vybrať, koľko potrebujete. Pri akomkoľvek mrazení nechajte v obale trochu miesta, lebo voda v ovocí pri zmrznutí zväčší objem.
Ak na mrazenie nie je nálada, prichádza na rad klasika: džem, sirup, alebo len rozmixované jahody do smoothie. Dôležité je spracovať ovocie, kým je pekné, nie až keď začne mäknúť.
Čo v sebe naozaj majú
Jahody patria medzi ovocie s priaznivým pomerom chuti a výživy. V 100 gramoch je len okolo 32 kalórií, zato slušná dávka vlákniny a najmä vitamínu C, ktorého majú podľa výživových údajov takmer 59 miligramov na 100 gramov. To je o niečo viac než pomaranč a pokryje to zhruba dve tretiny dennej odporúčanej dávky. K tomu pridávajú mangán, kyselinu listovú a draslík.
Za červenú farbu môžu rastlinné farbivá zo skupiny antokyánov, ku ktorým sa pridáva kyselina elagová a ďalšie polyfenoly. Pravidelná konzumácia bobuľového ovocia sa v štúdiách spája s priaznivým vplyvom na zdravie srdca, krvný tlak aj stabilnejšiu hladinu cukru v krvi. Tieto účinky treba brať ako podporné, nie ako liečbu, no smer je jasný. Dobrá správa pre mimosezónu: mrazené jahody si zachovávajú väčšinu výživovej hodnoty, lebo sa zvyčajne mrazia v plnej zrelosti.
Celé sa to teda vracia k jednej myšlienke. Jahoda nedá viac, než mala v momente odtrhnutia. Ak ju zoberiete zrelú, neumyjete dopredu, dáte do chladu a prebytok včas zmrazíte, dostanete z krátkej sezóny presne to, čo ponúka: chuť leta, ktorá nepočká.