Ukrajina zintenzívňuje snahy o úplnú izoláciu anektovaného Krymského polostrova. Prostredníctvom masívnych dronových útokov cieli na kľúčové ruské zásobovacie trasy, čo už podľa Kyjeva prináša hmatateľné výsledky. Ukrajinskí predstavitelia otvorene hovoria o začiatku „logistického pekla“ pre ruskú armádu a vysmievajú sa z kolabujúceho turizmu. Kedysi obľúbenú letnú destináciu totiž tento rok namiesto ruských dovolenkárov navštevujú predovšetkým ukrajinské bezpilotné lietadlá.
Čo je dôležité
- Izolácia Krymu: Cieľom ukrajinských útokov je odstrihnúť ruskú armádu od zásobovania a premeniť polostrov na odrezaný ostrov.
- Vplyv na bojisko: Úspešné zásahy logistiky sa už priamo prejavujú na zníženom počte ruských útokov pozdĺž frontovej línie.
- Koniec dovoleniek: Cestovné kancelárie hlásia masívne rušenie pobytov – padlo až 80 percent júnových zájazdov a polovica letných rezervácií.
- Viac zbraní: Ukrajina len za prvé štyri mesiace tohto roka nakúpila viac dronov ako za celý predchádzajúci rok.
Z polostrova ostrov a logistické peklo pre Rusov
Stratégia Ukrajiny na juhu krajiny naberá jasné kontúry. Ukrajinský minister Mychajlo Fedorov v najnovšom rozhovore potvrdil, že armáda sa primárne zameriava na systematické ničenie ruských zásobovacích trás smerujúcich na okupovaný Krymský polostrov.
Tieto cielené údery podľa neho otvorili pre ukrajinské sily dôležité „okno príležitosti“, ktoré môže výrazne ovplyvniť ďalší vývoj konfliktu.
„Vyzerá to, že Krym bude čoskoro premenený na ostrov. Pre Rusov sa začína peklo, ktoré bude pre nich ťažké prekonať,“
vyhlásil Fedorov. Efekt tejto taktiky sa podľa jeho slov už reálne ukazuje v praxi, keďže prerušenie kľúčových logistických uzlov má priamy a merateľný vplyv na zníženie intenzity ruských útokov pozdĺž celej frontovej línie.
Turistov vystriedali drony v rekordných počtoch
Zhoršená bezpečnostná situácia a neustála hrozba zo vzduchu majú zničujúci dopad aj na bežný civilný život a ekonomiku anektovaného územia. Fedorov si neodpustil sarkastickú narážku na tradičnú popularitu Krymu ako obľúbenej letnej dovolenkovej destinácie pre ruských občanov. Ako podotkol, tento rok polostrov navštívia najmä ukrajinské drony.
Jeho slová potvrdzujú aj reálne čísla z ruského sektora cestovného ruchu. Viacerí prevádzkovatelia hlásia absolútny kolaps letnej sezóny – zaznamenali zrušenie približne 80 percent júnových dovolenkových zájazdov a stratu viac ako polovice všetkých rezervácií na najsilnejšie mesiace júl a august.
Aby Kyjev tento tlak udržal, masívne zbrojí. Podľa zverejnených informácií ukrajinské ministerstvá prechádzajú na intenzívnu dronovú vojnu a len za prvé štyri mesiace tohto roka stihli nakúpiť viac bezpilotných lietadiel, než sa im podarilo zaobstarať za celý uplynulý rok.