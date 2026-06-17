Predseda koaličnej SNS Andrej Danko otvorene priznal, že nerozumie, prečo premiér Robert Fico doteraz nepožiadal parlament o vyslovenie dôvery v súvislosti s vysokým štátnym dlhom. Reagoval tak na prelomové rozhodnutie Ústavného súdu SR, podľa ktorého mala vláda tento krok urobiť už dávno. Danko odkazuje, že koalícia je stabilná a premiér sa nemá čoho obávať. K téme sa už vyjadrila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, podľa ktorej sa kabinet bude verdiktom zaoberať.
Čo je dôležité
- Prekvapenie v koalícii: Andrej Danko nechápe doterajšiu nečinnosť vlády pri žiadaní o dôveru v parlamente.
- Žiadne obavy: Šéf národniarov tvrdí, že koalícia je napriek menším nezhodám stabilná a Robert Fico by dôveru bez problémov získal.
- Jasný verdikt: Ústavný súd SR potvrdil, že vláda mala pre dlhovú brzdu požiadať o dôveru okamžite, povinnosť mala už od vlaňajšieho októbra.
- Reakcia strany Hlas: Podpredsedníčka vlády Denisa Saková avizuje, že vládny kabinet sa bude situáciou a rozhodnutím súdu zaoberať na najbližších rokovaniach.
Danko: Bezodkladne znamená ihneď
Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o tom, že vláda porušila pravidlá dlhovej brzdy, keď po prekročení sankčných pásiem nepredstúpila pred poslancov, predsedu koaličnej SNS neprekvapilo. Andrej Danko sa dokonca netají tým, že postoju premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v tejto veci celkom nerozumie.
Povinnosť požiadať o dôveru v Národnej rade (NR) SR vznikla exekutíve ešte vlani v októbri. Podľa šéfa národniarov nebol na ignorovanie tohto kroku žiadny racionálny politický dôvod.
„Bezodkladne znamená ihneď, na to nepotrebujeme Ústavný súd. Prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka naňho. Ja si nemyslím, že by mal mať obavu,“
zhodnotil situáciu Danko.
Zároveň zdôraznil, že hoci vo vnútri vládnej koalície existujú určité „vzťahové veci“, spojenectvo zostáva pevné a stabilné. Vyjadril preto presvedčenie, že predseda vlády nakoniec urobí všetko pre to, aby rozhodnutie súdu naplnil, aj keď presný termín odhadnúť nevie.
Otázku preberie vládny kabinet
Na vzniknutú situáciu a prelomový verdikt košických sudcov už reagovali aj ďalší členovia vlády. Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) potvrdila, že ignorovanie vyslovenia dôvery nezostane bez odozvy a kabinet sa ním bude musieť na svojej úrovni zaoberať.
Hoci zatiaľ neposkytla bližšie podrobnosti o ďalšom postupe a presnom načasovaní, naznačila, že téma sa dostane na stôl hneď, ako to bude personálne možné.
„Dnes nebol prítomný minister financií, pretože bol odcestovaný. Ale myslím si, že vláda určite sa bude touto otázkou, týmto rozhodnutím Ústavného súdu zaoberať,“
konštatovala Saková na margo budúcich krokov vládnej koalície.