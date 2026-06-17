V tridsiatke stupňov sa to v MHD odohrá vždy rovnako. Človek nastúpi v zdanlivo vzdušnom tričku, o tri zastávky neskôr cíti, ako sa mu látka lepí na chrbát, a keď vystúpi, pod pazuchami má dva tmavé polmesiace. Pritom oblečenia má na sebe minimum. Problém teda nie je v množstve, ale v tom, z čoho látka je, ako sedí a akú má farbu.
A tu sa skrýva háčik, o ktorom sa veľa nehovorí. Tri veci, ktoré od letného oblečenia chceme, čiže aby odvádzalo pot, aby ho nebolo vidno a aby dobre vetralo, si občas protirečia. Materiál, ktorý vás udrží najviac v suchu, býva ten, na ktorom je pot najviac vidieť. Vyplatí sa preto vedieť, čo si od jednotlivých látok pýtať.
Materiál rozhoduje viac než strih
Pri prírodných vláknach platí jednoduché delenie. Ľan je v horúčavách najchladnejšia voľba, lebo má riedku štruktúru, púšťa vzduch a vlhkosť rýchlo odovzdáva do okolia. Bavlna je príjemná a dýcha, no má jednu slabinu: pot ochotne nasaje, ale potom ho dlho drží a schne pomaly. Pri pokojnom dni v suchom teple je fajn, pri dusnom a vlhkom počasí alebo pohybe sa zmení na vlhkú clonu na koži. Dobre v lete fungujú aj viskóza, modal a bambusové vlákno, ktoré sú jemné a vlhkosť zvládajú lepšie než čistá bavlna.
Pri intenzívnejšom potení sa lepšie osvedčia látky, ktoré vlhkosť neabsorbujú, ale ju odvádzajú od kože na povrch, odkiaľ sa odparí. Sem patria technické polyesterové a nylonové úplety a prekvapivo aj tenké merino. Vlna z merínskych oviec nie je len na zimu. Jej vlákna pohltia až okolo 30 percent svojej hmotnosti vo vlhkosti bez toho, aby pôsobili mokro, a navyše prirodzene tlmia pach. To je rozdiel oproti syntetike, ktorá síce vlhkosť odvádza rýchlo, no zápach drží a niektoré úpravy môžu dráždiť citlivú pokožku. Pri syntetike sa preto oplatí hľadať certifikát OEKO-TEX, ktorý obmedzuje obsah škodlivých látok.
Čomu sa v lete vyhnúť: lacným syntetickým látkam bez priedušnej úpravy. Tie pot ani nenasajú, ani neodvedú, takže ostáva lepkavý na koži.
Sucho verzus neviditeľné
Toto je jadro celého problému. Technické tričko vás udrží v suchu, lenže práve na hladkej syntetike a na sivej bavlne býva mokrá škvrna najnápadnejšia. Naopak, látka, na ktorej pot tak vidno nie je, vás nemusí udržať suchých. Rozumný kompromis je vyberať podľa situácie. Na šport a túru technické vlákno alebo merino, kde ide o sucho a pach. Do kancelárie a na bežný deň skôr ľan, prípadne ľanovú zmes, kde rozhoduje vzdušnosť a vzhľad.
Farba, ktorá pot neprezradí
Mokré fľaky vznikajú preto, že vlhká látka mení odtieň. Najmenej to vidno na krajných tónoch. Čierna a tmavomodrá sú tmavé už nasucho, takže mokrá plocha sa od suchej takmer nelíši. Čisto biela funguje z opačného dôvodu: neobsahuje farbivo, ktoré by po navlhčení stmavlo. Najhoršie sú stredné tóny, predovšetkým sivá, ale aj pastely, svetlomodrá či béžová, ktoré pri navlhnutí stmavnú nerovnomerne a pot tak priam zvýraznia. Pomáhajú aj vzory, lebo pestrý dezén rozbije obrys mokrej škvrny a oko ju prehliadne. Tento princíp svetlosti potvrdzuje viacero nezávislých zdrojov.
Biela má ešte jednu výhodu. Odráža svetlo, kým tmavé farby ho pohlcujú a menia na teplo, preto sú v lete na dotyk horúce. V bielej sa teda spravidla cítite o čosi chladnejšie než v čiernom oblečení, hoci na potenie nemá farba taký vplyv ako materiál a strih.
Strih a vetranie
Voľnejší strih je v horúčave takmer vždy lepší než priliehavý. Medzi telom a látkou tak vzniká vrstva vzduchu, pot sa má kde odparovať a mokrá látka sa nelepí na kožu. Pri kúpe pomôže jeden trik, ktorý odporúčajú aj prehľady letných látok: podržte tkaninu proti svetlu. Ak cez väzbu presvitá, vzduch ňou bude prúdiť ľahko. Hustá, nepriesvitná látka dýcha horšie.
Z toho sa dá poskladať jednoduchý návod. Na bežný horúci deň ľanové alebo voľné bavlnené tričko v čiernej, tmavomodrej alebo bielej farbe, prípadne so vzorom. Na šport a dlhší pohyb radšej merino alebo technické vlákno, kde je prvoradé sucho a pach, a fľakom sa dá vyhnúť tmavou farbou. Univerzálny kúsok, ktorý naraz odvádza pot, skryje ho a dokonale vetrá, neexistuje. Ak však tieto tri veci vopred zvážite, namiesto hádania pred skriňou si vyberiete oblečenie, ktoré horúčavu prežije lepšie než vy.