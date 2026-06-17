Pri stánku na pláži alebo v meste sa dajú zohnať za pár eur. Tmavé, lacné, na pohľad ako značkové. Človek si ich nasadí, žmúrenie prestane a má pocit, že pre svoje oči urobil dosť. Lenže tmavosť skla o ochrane nehovorí takmer nič. Pri slabom alebo žiadnom UV filtri môžu byť také okuliare pre zrak horšie, než keby ste nemali žiadne.
Znie to ako paradox, no má jednoduché fyziologické vysvetlenie. A je dôvod, prečo sa pri výbere okuliarov oplatí pozerať na iné veci než na cenovku a tvar rámu.
Prečo tmavé sklo samo osebe nechráni
Oko reaguje na svetlo automaticky. Keď je jasno, zrenica sa stiahne a do oka pustí menej lúčov. Keď sa zotmie, zrenica sa roztiahne, aby zachytila viac svetla. Tmavé sklo tento mechanizmus oklame: oko si myslí, že je šero, a zrenica zostane otvorená.
Ak sklo zároveň blokuje ultrafialové žiarenie, nič sa nedeje. Problém nastáva pri lacných okuliaroch, ktoré stmavia obraz, ale UV lúče prepúšťajú. Roztiahnutá zrenica vtedy do oka vpustí viac neviditeľného žiarenia, než by sa tam dostalo bez okuliarov, keď by ju jas prirodzene zúžil. Práve preto optometristi opakujú, že najtmavšie sklá nie sú automaticky tie najlepšie.
Čo dokáže napáchať UV žiarenie
Krátkodobo ide najmä o takzvanú fotokeratitídu, čo je v podstate spálenie rohovky. Objavuje sa po dlhšom pobyte na pláži alebo na snehu bez ochrany a prejaví sa pálením, slzením a precitlivenosťou na svetlo. Býva nepríjemná, no zvyčajne odznie bez trvalých následkov.
Vážnejšie je dlhodobé pôsobenie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je na svete približne 15 miliónov ľudí slepých v dôsledku sivého zákalu (katarakty) a asi desatina týchto prípadov môže priamo súvisieť s UV žiarením. K rizikám sa radí aj pterýgium, čiže premnoženie tkaniva, ktoré zasahuje na rohovku, a nádory v okolí očných viečok. Pri vekom podmienenej degenerácii makuly je súvislosť s UV žiarením menej jednoznačná a vedci ju stále skúmajú. Spoločné je to, že očná šošovka sa sama nedokáže obnoviť, takže škody sa sčítavajú počas celého života.
Žiarenie pritom nie je len letný problém. Prechádza aj cez oblačnosť, odráža sa od vody, snehu aj betónu v meste a je prítomné po celý rok.
Tri značky, ktoré hľadať na okuliaroch
Dobrá správa je, že kvalita sa dá overiť bez prístrojov, stačí vedieť, čo si všímať.
Prvou je UV ochrana. Hľadajte označenie UV400 alebo 100 % UV. Číslo 400 odkazuje na vlnovú dĺžku v nanometroch, po ktorú sklo žiarenie pohlcuje, čím pokrýva celé pásmo UV-A aj UV-B. Toto je základ, všetko ostatné je až druhoradé.
Druhou je označenie CE a norma. V Európskej únii sa slnečné okuliare považujú za osobný ochranný prostriedok a musia spĺňať technickú normu. Na Slovensku platí STN EN ISO 12312-1, ktorá rieši priepustnosť, UV filter, pevnosť aj to, aby materiál neobsahoval škodlivé látky. Značku CE nájdete spravidla na vnútornej strane stranice spolu s kategóriou filtra.
Treťou je kategória filtra, označovaná číslom 0 až 4, ktorá hovorí, koľko viditeľného svetla sklo prepúšťa. Podľa prehľadu kategórií prepúšťa nula 80 až 100 percent svetla (skôr módne tónovanie), dvojka 18 až 43 percent (bežné slnečné dni) a štvorka len 3 až 8 percent. Najtmavšia kategória sa hodí na hory, more a sneh, no za volant rozhodne nie, lebo cez ňu vodič nevidí dosť. Dôležité je, že kategória sa týka jasu, nie UV ochrany. Aj sklo kategórie 0 môže mať plnú UV ochranu a naopak, tmavá štvorka bez filtra zostáva riziková.
Na čo sa nedá spoľahnúť
Často sa zamieňa polarizácia s UV ochranou. Polarizačné sklá tlmia odlesky od vody, cesty či snehu a zvyšujú komfort videnia, no samy osebe UV žiarenie blokovať nemusia. Sú príjemný doplnok, nie náhrada filtra.
Pozor treba dať aj na optickú kvalitu samotného skla. Lacné šošovky môžu obraz jemne deformovať, čo sa po čase prejaví bolesťami hlavy a unavenými očami. A keďže žiarenie sa dostáva do oka aj zhora a zboku, lepšie chránia väčšie sklá a širšie stranice než drobné módne rámčeky.
Z toho všetkého vyplýva jednoduchý záver. Tmavosť skla je estetika, ochranu robí filter, ktorý nevidno. Pri kúpe sa teda neoplatí riadiť tým, ako veľmi sklo stmaví svet, ale tým, čo má napísané na stranici. Pár eur navyše za okuliare s overeným UV400 a značkou CE je pri orgáne, ktorý sa sám neobnoví, celkom rozumná poistka.