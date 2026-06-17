Slovenská opozícia jednohlasne a tvrdo reaguje na prelomový verdikt Ústavného súdu SR. Po tom, čo súd definitívne potvrdil, že vláda Roberta Fica musí pre vysoký verejný dlh bezodkladne požiadať parlament o dôveru, lídri opozičných strán vyzývajú kabinet na okamžité konanie. Strany Progresívne Slovensko, KDH, SaS a Hnutie Slovensko hovoria o hrubom porušovaní ústavy, arogancii moci a varujú vládnu koalíciu pred ďalším odkladaním tejto kľúčovej povinnosti.
Čo je dôležité
- Výzva na okamžitý krok: Opozícia žiada vládu, aby žiadosť o vyslovenie dôvery predložila do parlamentu okamžite a nečakala s ňou až do septembra.
- Rozhodnutie súdu: Ústavný súd SR potvrdil, že pri prekročení sankčného pásma dlhovej brzdy musí vláda požiadať o dôveru „bez zbytočného odkladu“.
- Hrozba gréckej cesty: Opozičné KDH obviňuje vládu z katastrofálneho riadenia verejných financií a utekania pred zodpovednosťou.
- Strach z koaličných partnerov: Podľa Hnutia Slovensko sa premiér hlasovaniu o dôvere doteraz vyhýbal práve pre obavy z vnútorného politického tlaku v koalícii.
Každá ďalšia hodina je podľa PS protiústavná
Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR je pre opozíciu jasným dôkazom, že vláda postupovala pri obchádzaní dlhovej brzdy protiprávne. Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka na brífingu zdôraznil, že premiér Robert Fico a jeho kabinet už stratili akýkoľvek priestor na výhovorky.
„Dnes nám Ústavný súd dal za pravdu. Fico a jeho vláda sa už nemajú na čo vyhovárať. Každý ďalší deň, každú ďalšiu hodinu, počas ktorej nepodá návrh na vyslovenie dôvery, koná protiústavne. Majú to čierne na bielom. Ak okamžite nepožiadajú o dôveru, bude to pohŕdanie ústavou a Ústavným súdom zo strany Ficovej vlády,“
vyhlásil Šimečka. Líder PS zároveň vládnu koalíciu dôrazne vyzval, aby tento ústavný akt opäť neodsunula až na jesenné septembrové zasadnutie parlamentu.
Ignorovanie ústavy a nezvládnuté hospodárenie
Rovnako ostro reagovalo aj opozičné KDH, podľa ktorého je krok vlády ukážkou arogancie a úteku pred zodpovednosťou za stav štátnej pokladnice. Podpredseda kresťanských demokratov Viliam Karas upozornil na to, že vládna koalícia túto svoju kľúčovú povinnosť odkladá už od novembra minulého roka.
„Ústavný súd nám dal za pravdu. Vláda musí bezodkladne požiadať parlament o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh. Namiesto toho, aby kabinet konal, túto svoju povinnosť arogantne a protiprávne odkladá. Kresťanskodemokratické hnutie dlhodobo varuje, že táto koalícia ženie Slovensko na grécku cestu a absolútne nezvláda hospodárenie štátu,“
skonštatoval Karas. Kresťanskí demokrati žiadajú, aby kabinet prestal definitívne kľučkovať a bezodkladne predstúpil pred poslancov.
Poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab vidí za doterajšou nečinnosťou premiéra jasný politický kalkul a strach. Robert Fico si podľa neho urobil z ústavy „trhací kalendár“, pričom hlavným dôvodom, prečo doteraz parlament o dôveru nepožiadal, je obava z nepredvídateľného tlaku vlastných koaličných partnerov.
Zákon hovorí jasne: Bez zbytočného odkladu
S rozhodnutím súdu je plne stotožnená aj opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS). Jej podpredseda Marián Viskupič verí, že ak vláda nebola ochotná rešpektovať samotný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, bude musieť ustúpiť aspoň pred autoritou ústavných sudcov a žiadosť do Národnej rady (NR) SR doručí.
Zo záväzného výkladu ÚS SR jasne vyplýva, že po zistení prekročenia hranice zadlženosti musí vláda žiadať poslancov o dôveru automaticky a ihneď. Súd explicitne upozornil, že zákonná formulácia „bez zbytočného odkladu“ znamená okamžité aktívne konanie smerujúce k podaniu žiadosti, a to bez akýchkoľvek prvkov neodôvodnenej nečinnosti a zdržiavania.