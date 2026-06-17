Napätie na Blízkom východe pred očakávaným podpisom mierového memoranda prudko eskaluje. Americký prezident Donald Trump priamo zo summitu G7 poslal Teheránu nekompromisné varovanie. Vyhlásil, že Spojené štáty sú pripravené okamžite obnoviť masívne vojenské operácie a „zhadzovať bomby“, ak iránsky režim poruší svoje záväzky. K podpisu kľúčového dokumentu, ktorý má zastaviť ničivý konflikt, pritom vo Švajčiarsku dochádza už o necelé dva dni.
Čo je dôležité
- Ostré varovanie: Donald Trump pohrozil Iránu návratom k tvrdým vojenským útokom v prípade porušenia dohôd.
- Iba predbežný dokument: Prezident zdôraznil, že piatkový text je nateraz memorandom o porozumení, nie definitívnym mierom.
- História konfliktu: Americko-izraelská vojna proti Iránu vypukla 28. februára masívnymi náletmi, pri ktorých zahynul ajatolláh Alí Chameneí.
- 60-dňové ultimátum: Po piatkovom podpise vo Švajčiarsku odštartuje dvojmesačné prechodné obdobie na dojednanie konečných detailov.
Trump na summite G7: Ak nebudú slušní, vrátime sa k streľbe
Svetové spoločenstvo s napätím očakáva piatok, kedy má dôjsť k oficiálnemu spečateniu dohody o ukončení vojny na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump však dal jasne najavo, že Washington nehodlá poľaviť zo svojej pozície sily. Počas prebiehajúceho summitu lídrov krajín G7 schladil optimizmus ohľadom trvalého mieru.
„Nie, ešte to nie je konečné. Je to memorandum o porozumení... ak sa nám to nebude páčiť, vrátime sa k streľbe na nich,“
vyhlásil nekompromisne šéf Bieleho domu.
Prezident vo svojom prejave narážal na dlhodobú nedôveru voči teokratickému režimu, ktorý v krajine vládne už takmer pol storočia. Súčasnú iránsku garnitúru podrobil ostrej kritike.
„Ak sa nebudú správať slušne, hneď sa vrátime k zhadzovaniu bômb priamo na ich hlavy... pretože sa nevedeli správať celých 47 rokov,“
dodal Trump, pričom priamo odkazoval na rok 1979, kedy po zvrhnutí šacha vznikla Iránska islamská republika.
Od likvidácie Chameneího k rokovaniam vo Švajčiarsku
Tvrdá rétorika amerického prezidenta nadväzuje na udalosti z úvodu tohto roka. Otvorená americko-izraelská vojna proti Iránu sa rozhorela 28. februára. Spojenci vtedy spustili ničivé letecké útoky, ktoré viedli k eliminácii najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a kompletnej likvidácii viacerých špičiek tamojšieho politického a vojenského velenia.
Aj napriek hrozbám sú mierové mechanizmy pripravené na spustenie. Očakáva sa, že lídri oboch znepriatelených strán sa zídu v piatok vo Švajčiarsku, kde slávnostne podpíšu pripravené memorandum. Bezprostredne po tomto akte odštartuje intenzívny vyjednávací proces. Diplomati budú mať k dispozícii presne vymedzené 60-dňové obdobie, počas ktorého musia vypracovať a dohodnúť definitívne podrobnosti finálneho dokumentu, ktorý by mal do nestabilného regiónu priniesť trvalý mier.