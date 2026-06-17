Zákaz exportu dvoch najvýkonnejších modelov umelej inteligencie (AI) zo strany USA vyvolal na summite G7 vážne diplomatické a technologické napätie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dôrazne vyzvala Washington na úzku spoluprácu a varovala pred uzatváraním trhov. Washington totiž pred pár dňami z dôvodu národnej bezpečnosti stopol prístup k špičkovým systémom spoločnosti Anthropic, ktoré dokážu odhaľovať skryté zraniteľnosti softvérov a v nesprávnych rukách by sa mohli stať nebezpečnou kybernetickou zbraňou.
Čo je dôležité
- Apel na spojenectvo: EÚ a USA musia podľa šéfky eurokomisie v oblasti AI vystupovať ako silní partneri, nie rivali.
- Blokácia špičkovej AI: Americká vláda prekvapivo zakázala prístup k novým modelom Fable 5 a Mythos 5 od technologického giganta Anthropic pre cudzincov.
- Kybernetická zbraň: Model Mythos vyniká v odhaľovaní desaťročia starých softvérových chýb, čo USA považujú za strategické riziko.
- Krízové rokovania: Európska únia sa napriek zákazu pokúša pre svoju bezpečnostnú agentúru ENISA vyjednať výnimku, rozhovory prebehnú v San Franciscu.
Keď sa umelá inteligencia zmení na národnú zbraň
Technologická suverenita a bezpečnosť sa stali ústrednou témou tohtoročného summitu popredných svetových ekonomík G7. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová využila prítomnosť politických lídrov a šéfov technologických korporácií na to, aby poslala jasný odkaz do Washingtonu. Reagovala tak na nedávne rozhodnutie amerických úradov, ktoré zo dňa na deň odstrihli zvyšok sveta od prevratných inovácií v oblasti AI.
„USA a EÚ musia byť silnými partnermi v oblasti umelej inteligencie. Využívame navzájom svoje overené technológie a naše finančné systémy sú prepojené. Je v našom spoločnom záujme, aby naši občania a firmy mohli bezpečne využívať tie najlepšie modely umelej inteligencie,“
vyhlásila von der Leyenová priamo pred očami šéfa americkej spoločnosti Anthropic Daria Amodeiho.
Kameňom úrazu je krok amerického ministerstva obchodu, ktoré na základe nariadenia o kontrole exportu zablokovalo zahraničným používateľom prístup k horúcim technologickým novinkám Fable 5 a Mythos 5. Biely dom toto rozhodnutie striktne obhajuje ochranou národnej bezpečnosti.
Zázračný model Mythos pod zámkom
Obavy USA nie sú neopodstatnené. Najmä model Mythos totiž predstavuje obrovský skok vpred v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tento systém dokáže s chirurgickou presnosťou analyzovať zdrojové kódy a odhaľovať v nich kritické softvérové zraniteľnosti (chyby v kóde umožňujúce kybernetický útok), z ktorých mnohé úspešne odolávali odhaleniu celé desaťročia.
Doteraz tento technologický klenot exkluzívne testovali len vybrané americké úrady a úzky okruh domácich firiem na zaplátanie vlastných systémov. Bezpečnostní analytici však varujú, že ak by k tomuto modelu získali neobmedzený prístup cudzie štáty či organizované hackerské skupiny, stal by sa z neho dokonalý nástroj na generovanie zničujúcich kybernetických zbraní.
Tento zákaz prišiel pre Brusel v najhoršom možnom čase. Európska únia totiž už dlhší čas intenzívne vyjednávala o tom, aby prístup k systému Mythos získala Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Napriek tvrdým reštrikciám zo strany USA sa európski diplomati nevzdávajú. Ako potvrdil oficiálny hovorca EK, už vo štvrtok je v San Franciscu naplánované urgentné stretnutie zástupcov EÚ, expertov z ENISA a vedenia spoločnosti Anthropic, kde sa pokúsia nájsť kompromis a získať pre Európu potrebnú bezpečnostnú výnimku.