Nová maďarská vláda prechádza do tvrdého boja proti korupcii minulých vládnych garnitúr. Premiér Péter Magyar oznámil, že jeho strana Tisza predloží parlamentu návrh zákona o zriadení špecializovaného národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Nová inštitúcia dostane mimoriadne silné právomoci a jej hlavným poslaním bude rozkrytie korupčných schém a navrátenie rozkradnutého štátneho majetku späť do rúk verejnosti.
Čo je dôležité
- Nový protikorupčný úrad: Vládna strana Tisza predkladá legislatívu na zriadenie národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku.
- Audit dvoch dekád: Inštitúcia sa primárne zameria na odhaľovanie zneužívania verejných financií a korupcie za uplynulých 20 rokov.
- Návrat majetku štátu: Úrad bude poskytovať právnu podporu s cieľom vrátiť nezákonne privatizovaný a nadobudnutý majetok verejnosti.
- Rýchly proces: Legislatívny návrh sa dostane na stôl poslancov maďarského parlamentu už budúci týždeň.
Dvadsať rokov korupcie pod drobnohľadom
Politická scéna v Maďarsku zažije zásadný legislatívny posun. Predseda vlády Péter Magyar prostredníctvom sociálnej siete Facebook oznámil, že jeho vládnuca strana Tisza už budúci týždeň oficiálne predloží do parlamentu kľúčový zákon o zriadení národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku.
Podľa vyjadrení premiéra pôjde o prelomový orgán s jasne definovaným mandátom, ktorý má urobiť hrubú čiaru za netransparentnou minulosťou.
„Hlavnou úlohou úradu bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku za uplynulých dvadsať rokov, vyšetrovanie korupčných schém a prevodov verejného majetku do súkromných rúk, ako aj poskytovanie právnej podpory pri vrátení nezákonne nadobudnutého verejného majetku,“
špecifikoval kroky novej inštitúcie Magyar.
Koniec súkromných impérií z verejných zdrojov
Tento krok vládnej koalície je priamou reakciou na dlhodobú kritiku odkláňania štátnych financií do rúk oligarchov a súkromných osôb napojených na predchádzajúce politické elity. Špecializovaný úrad bude disponovať tímom vyšetrovateľov a právnych expertov, ktorí budú mať za úlohu nielen korupciu spätne vyhľadať, ale vytvoriť aj nepriestrelný právny rámec na konfiškáciu a navrátenie takto získaného majetku štátu.
Premiér verí, že nová legislatíva vráti maďarskej ekonomike potrebnú dôveryhodnosť a transparentnosť.
„Verejné financie opäť nadobudnú charakter verejných prostriedkov,“
uzavrel nekompromisne svoj príspevok predseda maďarskej vlády Péter Magyar.