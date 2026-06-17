Nová maďarská vláda prechádza do tvrdého boja proti korupcii minulých vládnych garnitúr. Premiér Péter Magyar oznámil, že jeho strana Tisza predloží parlamentu návrh zákona o zriadení špecializovaného národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Nová inštitúcia dostane mimoriadne silné právomoci a jej hlavným poslaním bude rozkrytie korupčných schém a navrátenie rozkradnutého štátneho majetku späť do rúk verejnosti.

Čo je dôležité

  • Nový protikorupčný úrad: Vládna strana Tisza predkladá legislatívu na zriadenie národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku.
  • Audit dvoch dekád: Inštitúcia sa primárne zameria na odhaľovanie zneužívania verejných financií a korupcie za uplynulých 20 rokov.
  • Návrat majetku štátu: Úrad bude poskytovať právnu podporu s cieľom vrátiť nezákonne privatizovaný a nadobudnutý majetok verejnosti.
  • Rýchly proces: Legislatívny návrh sa dostane na stôl poslancov maďarského parlamentu už budúci týždeň.

Dvadsať rokov korupcie pod drobnohľadom

Politická scéna v Maďarsku zažije zásadný legislatívny posun. Predseda vlády Péter Magyar prostredníctvom sociálnej siete Facebook oznámil, že jeho vládnuca strana Tisza už budúci týždeň oficiálne predloží do parlamentu kľúčový zákon o zriadení národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku.

Podľa vyjadrení premiéra pôjde o prelomový orgán s jasne definovaným mandátom, ktorý má urobiť hrubú čiaru za netransparentnou minulosťou.

„Hlavnou úlohou úradu bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku za uplynulých dvadsať rokov, vyšetrovanie korupčných schém a prevodov verejného majetku do súkromných rúk, ako aj poskytovanie právnej podpory pri vrátení nezákonne nadobudnutého verejného majetku,“

špecifikoval kroky novej inštitúcie Magyar.

Koniec súkromných impérií z verejných zdrojov

Tento krok vládnej koalície je priamou reakciou na dlhodobú kritiku odkláňania štátnych financií do rúk oligarchov a súkromných osôb napojených na predchádzajúce politické elity. Špecializovaný úrad bude disponovať tímom vyšetrovateľov a právnych expertov, ktorí budú mať za úlohu nielen korupciu spätne vyhľadať, ale vytvoriť aj nepriestrelný právny rámec na konfiškáciu a navrátenie takto získaného majetku štátu.

Premiér verí, že nová legislatíva vráti maďarskej ekonomike potrebnú dôveryhodnosť a transparentnosť.

„Verejné financie opäť nadobudnú charakter verejných prostriedkov,“

uzavrel nekompromisne svoj príspevok predseda maďarskej vlády Péter Magyar.