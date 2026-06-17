Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte chváli členské štáty za masívne zbrojenie. Hoci Albánsko, Česká republika a Slovinsko vlani nesplnili kľúčový cieľ a do obrany neinvestovali požadované dve percentá hrubého domáceho produktu, všetky tri krajiny prisľúbili okamžitú nápravu. Podľa šéfa Aliancie celkové výdavky raketovo rastú a viaceré štáty, vrátane európskych mocností, už rátajú s investíciami, ktoré dvojpercentnú hranicu výrazne prekonajú.
Čo je dôležité
- Trojica hriešnikov: Albánsko, Česko a Slovinsko v minulom roku nedosiahli dvojpercentný cieľ výdavkov na obranu.
- Sľub nápravy: Spomínané krajiny sa jednoznačne zaviazali, že tento rok už hranicu dvoch percent HDP prekonajú.
- Obrovský rast: Celkové výdavky členských štátov NATO na obranu vlani stúpli o úctyhodných 90 miliárd dolárov.
- Nemecký príklad: Nemecko plánuje do roku 2029 dosiahnuť úroveň 3,5 percenta HDP a svoje obranné výdavky zdvojnásobiť.
Manko troch krajín je len marginálne
Na stredajšej tlačovej konferencii v Bruseli, ktorá predchádzala dôležitému rokovaniu ministrov obrany krajín Severoatlantickej aliancie (NATO), vystúpil generálny tajomník Mark Rutte s vysoko optimistickým hodnotením. Zhodnotil, že nárast výdavkov v rámci celej Aliancie je z pohľadu čísel skutočne ohromujúci.
„Celkovo ide o viac ako 90 miliárd dolárov za jeden rok. V roku 2025 sa na obranu vynaložilo o 90 miliárd viac než rok predtým. Keď sa pozriete na všetkých, takmer všetci spojenci boli minulý rok na dvoch percentách. Albánsko, Česko a Slovinsko nie, ale jednoznačne sa zaviazali, že tento rok pôjdu nad dve percentá,“
konštatoval šéf NATO.
Rutte zároveň pripomenul, že deficit spomínaných troch krajín, ktorý spoločne predstavuje sumu približne 800 miliónov dolárov, je z globálneho hľadiska zanedbateľný. V kontexte celkového rastu obranných výdavkov, ktoré dosahujú astronomických 571 miliárd dolárov, ide len o marginálnu položku.
Smerovanie k piatim percentám
Z centrály NATO znejú správy o neustálom zrýchľovaní investícií do zbrojenia a obranných kapacít. Generálny tajomník upozornil, že viaceré členské štáty už dnes plánujú rozpočty, ktoré prekonávajú nielen hranicu 3,5 percenta, ale v niektorých prípadoch smerujú až k piatim percentám HDP.
Ako ukážkový príklad uviedol Nemecko. Najväčšia európska ekonomika by podľa neho mala v roku 2029 dosiahnuť métu 3,5 percenta a svoje celkové výdavky na obranu v porovnaní s rokom 2021 zdvojnásobí na viac než 150 miliárd dolárov.
„Vyzerá to naozaj dobre – a je to potrebné, pretože sa musíme brániť,“
uzavrel hodnotenie aktuálnej situácie Mark Rutte.