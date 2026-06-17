Mimoparlamentná strana Demokrati oficiálne odštartovala masívnu kampaň pred blížiacim sa júlovým referendom. Kľúčovým vizuálnym symbolom ich terénnych výjazdov po slovenských mestách a obciach sa stalo špeciálne vozidlo vezúce „zlatú vaňu“, ktorá má poukazovať na luxus a odtrhnutosť vládnych predstaviteľov od reality bežných ľudí. Všestranná kampaň zahŕňa bilbordy, letáky aj online priestor a jej cieľom je mobilizovať voličov pred hlasovaním o zrušení doživotných rent a obnove elitných zložiek justície.
Čo je dôležité
- Štart kampane: Demokrati spustili komplexnú bilbordovú, letákovú aj digitálnu kampaň k celoštátnemu referendu.
- Symbol zlatej vane: Mobilná rekvizita v podobe zlatej vane bude počas výjazdov po Slovensku stelesňovať kritiku vládneho papalášstva.
- Dve zásadné otázky: Voliči budú 4. júla rozhodovať o zrušení doživotných rent politikov a o obnovení Špeciálnej prokuratúry spolu s NAKA.
- Občianska iniciatíva: Plebiscit vyhlasuje prezident na základe petície s minimálne 350-tisíc podpismi, ktorú vyzbierali práve Demokrati.
Zlatá vaňa ako zrkadlo vládneho luxusu
Mimoparlamentná strana Demokrati prechádza pred letom do ofenzívy a nasadzuje do ulíc plnú kampaňovú silu. Súčasťou ich stratégie sú nielen tradičné bilbordy či letáky distribuované priamo do schránok domácností, ale aj intenzívna online reklama a priamy kontakt s voličmi v regiónoch. O detailoch kampaňových aktivít informovala hovorkyňa strany Martina Kakaščíková.
Najväčšiu pozornosť verejnosti má však upútať netradičná mobilná rekvizita. Naprieč slovenskými mestami a obcami bude počas nasledujúcich týždňov premávať špeciálne upravené vozidlo, na ktorom je naložená maketa zlatej vane.
„Zlatá vaňa je symbolom papalášstva, arogancie moci a odtrhnutosti súčasnej vlády od reality bežných ľudí,“
priblížila hlavnú myšlienku terénnych výjazdov hovorkyňa Kakaščíková.
Renty politikov verzus obnova špeciálnych úradov
Samotné ľudové hlasovanie je naplánované na sobotu 4. júla. Občania, ktorí reálne prídu k volebným urnám, dostanú možnosť rozhodnúť o dvoch politicky citlivých otázkach, ktoré v posledných mesiacoch výrazne hýbali slovenskou spoločnosťou.
Prvá otázka smeruje k úplnému zrušeniu takzvanej doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, čo sa v praxi priamo dotýka napríklad premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Druhá otázka sa prioritne zaoberá oblasťou trestného systému – voliči v nej budú vyjadrovať svoj súhlas či nesúhlas s opätovným obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktoré súčasná vládna koalícia legislatívne zrušila.
Celé referendum sa koná na základe štandardného ústavného postupu. Hlava štátu vyhlasuje celonárodný plebiscit v prípade, že o to petíciou oficiálne požiada aspoň 350-tisíc občanov. Celý masívny zber podpisov pod túto úspešnú petičnú akciu zastrešovala a iniciovala práve strana Demokrati.