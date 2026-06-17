Dlhoročná výrazná tvár slovenskej samosprávy a primátor Trenčína Richard Rybníček šokoval verejnosť rozhodnutím opustiť politickú scénu. Po dlhých 16 rokoch na čele mesta oznámil, sa po októbrových komunálnych voľbách už nebude uchádzať o opätovné zvolenie a úplne skončí ako aktívny politik. Vedenie mesta plánuje odovzdať svojmu súčasnému zástupcovi a v ďalšej kapitole života sa chce venovať rodine, písaniu knihy a expertnej reforme verejnej správy.
Čo je dôležité
- Definitívny koniec: Richard Rybníček po 16 rokoch odchádza z postu primátora Trenčína a končí s aktívnou politikou na všetkých úrovniach.
- Žiadna kandidatúra: V októbrových voľbách nebude kandidovať na primátora a odmieta aj post radového poslanca.
- Politická kultúra: Svoj odchod odôvodnil potrebou uvoľniť miesto novej energii a sile, čo považuje za dôležitú súčasť politickej kultúry.
- Nové plány: Rybníček plánuje vydať bilančnú knihu, cestovať po Slovensku a pôsobiť ako nezávislý odborník na reformu verejnej správy.
Odchod z politiky ako prejav kultúry
Éra Richarda Rybníčka na čele krajského mesta sa definitívne uzatvára. Primátor svoje prekvapivé vyhlásenie načasoval na moment, kedy jeho súčasný zástupca oficiálne ohlásil svoju kandidatúru na post nového šéfa trenčianskej radnice pre nadchádzajúce jesenné voľby.
Podľa Rybníčka je dôležité, aby ľudia vo verejných funkciách dokázali včas odhadnúť správny moment na odchod a uvoľnili miesto novým pohľadom a nápadom.
„Treba dať priestor niekomu, kto má viacej síl, energie a môže aj zmeniť atmosféru v meste. Každý nový človek prináša novú energiu, a preto je veľmi dôležité, aby sa po 16 rokoch politici striedali a vedeli, kedy majú odísť. Myslím si, že je to aj politická kultúra,“
skonštatoval úprimne odchádzajúci primátor Trenčína.
Kniha, rodina a plány do budúcna
Ukončenie primátorského mandátu pre neho znamená úplné odstrihnutie sa od politického kolotoča. Rybníček vylúčil, že by sa pokúšal o návrat cez poslanecké lavice v mestskom či krajskom zastupiteľstve, a rovnako odmietol aj špekulácie o jeho prípadnom vstupe do veľkej celonárodnej politiky. Svoje bohaté skúsenosti zo samosprávy však plánuje zúročiť iným spôsobom.
„Vážne rozmýšľam, že na konci môjho mandátu vydám knihu, s ňou by som chcel jazdiť po Slovensku a predstavovať to, čo som za 16 rokov v politike zažil. A chcem ako expert riešiť aj reformu verejnej správy,“
načrtol svoju blízku budúcnosť Rybníček.
V najbližších troch až štyroch rokoch chce na prvom mieste uprednostniť rodinný život a pôsobiť výhradne ako nezávislý odborník a konzultant na témy spojené so životom v regiónoch. Kam povedú jeho kroky neskôr, zostáva otvorené. Ako sám dodal, netuší, aká bude jeho profesijná realita v rokoch 2029 alebo 2030, no nateraz je pre neho kľúčové získať od politického života zdravý a dlhší odstup.