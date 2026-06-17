Stredajšie vymenovanie dvoch súčasných poslancov Národnej rady SR za nových slovenských veľvyslancov vyvolalo masívnu vlnu kritiky zo strany opozície. Hnutia PS, SaS a Slovensko zhodne označujú poslanie Petra Kmeca do Ríma a Miroslava Radačovského na Cyprus za čisté politické kupčenie a rozdávanie lukratívnych trafík. Podľa kritikov tieto nominácie bez odborného krytia vážne dehonestujú slovenskú diplomatickú službu a posielajú nebezpečný signál domov aj do zahraničia.
Čo je dôležité
- Ostrá reakcia opozície: Politické strany tvrdo odsúdili rozhodnutie poslať aktívnych koaličných poslancov na prestížne diplomatické posty.
- Kritika nulových skúseností: Miroslavovi Radačovskému vyčítajú absolútnu absenciu diplomatickej praxe pre riadenie misie v citlivej oblasti rozdeleného Cypru.
- Kmecova minulosť: Petrovi Kmecovi opozícia pripomína niekoľkomiliónovú kauzu z čias, keď riadil agendu plánu obnovy.
- Zodpovednosť prezidenta: Podľa opozičných lídrov nesie plnú morálnu a politickú zodpovednosť za túto „medzinárodnú hanbu“ prezident Peter Pellegrini.
Diplomacia ako odkladisko politických nominantov
Podľa liberálov zo strany SaS je stredajší krok prezidenta jasným dôkazom toho, ako funguje politické obchodovanie vo vládnej koalícii. Poslanec Juraj Krúpa (SaS) tvrdí, že takéto nominácie nemajú absolútne nič spoločné s odbornosťou, diplomatickými skúsenosťami ani reálnymi záujmami Slovenskej republiky.
„Sú postavené na politických obchodoch. Títo ľudia nebudú v zahraničí presadzovať záujmy Slovenska, ale záujmy úzkej skupiny ľudí, ktorá dnes drží moc,“
vyhlásil Krúpa. Upozornil tiež, že slovenská diplomacia sa pod taktovkou súčasnej vlády nebezpečne mení na odkladisko pre politických nominantov, čo nevyhnutne povedie k strate rešpektu v medzinárodnom priestore a k postupnej izolácii krajiny.
„Odistený granát“ na Cypre a kauzy v Ríme
Ešte tvrdšie slová zvolili predstavitelia hnutia Progresívne Slovensko (PS). Poslanec Tomáš Valášek (PS) označil bývalého europoslanca a súčasného poslanca Miroslava Radačovského za človeka absolútne nespôsobilého vykonávať funkciu veľvyslanca kdekoľvek na svete, nieto ešte v takom delikátnom a geopoliticky nestabilnom regióne, akým je Cyprus.
„Posielame tam človeka s nulovými diplomatickými skúsenosťami, s nulovou znalosťou oblasti a s temperamentom odisteného granátu. Radačovský bol do dnešného dňa hanbou ministra Juraja Blanára a premiéra Roberta Fica. Dnes je však už aj hanbou prezidenta,“
zdôraznil Valášek. Poslankyňa Gréta Gregorová (PS) navyše poukázala na to, že vláda týmto krokom vysiela mladým a vzdelaným ľuďom demotivujúci odkaz – pri kariérnom postupe v štátnej správe nerozhoduje tvrdé štúdium či ovládanie cudzích jazykov, ale čistá politická príslušnosť.
Kritika sa ušla aj Petrovi Kmecovi (Hlas-SD), ktorý mieri na prestížnu ambasádu do Ríma. Progresívci pripomenuli, že Kmec mal namiesto odmeny niesť plnú zodpovednosť za svoje predchádzajúce manažérske zlyhania a niekoľkomiliónovú kauzu z obdobia, keď zastával post podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku (odbornú oblasť zameranú na inovácie a rozvoj vzdelanostného potenciálu). Samotný Kmec však akúkoľvek kritiku opozície dlhodobo odmieta a vyhlásil, že nedovolí, aby bolo jeho meno zneužívané na vnútropolitické súboje.
Čím väčší škandál, tým väčšia trafika?
Vládne nominácie nenechali chladnými ani zástupcov hnutia Slovensko a poslankyňu Veroniku Remišovú (Slovensko - Za ľudí). Remišová uviedla, že prezident Peter Pellegrini týmto krokom definitívne zdehonestoval celú diplomatickú službu a hlboko urazil dlhoročných a kariérnych slovenských diplomatov, ktorí si svoje pozície poctivo odpracovali.
Podobne kriticky reagoval aj opozičný poslanec Gábor Grendel. Ten vymenovanie politikov spájaných s kauzami považuje za nebezpečný precedens a zlý signál pre celú slovenskú verejnosť.
„Čm väčšia kauza, čím väčšia zlodejina, tým väčšia odmena. To je odkaz, ktorý dnes vyslal Peter Pellegrini z Prezidentského paláca,“
uzavrel Grendel. Celé hnutie Slovensko na záver dodalo, že vládna koalícia bez akýchkoľvek zábran využíva najvyššie štátne a diplomatické funkcie výhradne na odmeňovanie spriatelených ľudí, a to bez ohľadu na ich prešľapy a poškodzovanie verejného záujmu.