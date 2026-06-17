Slovenský štát po rokoch upraví výšku príspevku na pohreb. Poslanci Národnej rady SR v stredu definitívne schválili novelu zákona z dielne koaličnej SNS, ktorá túto jednorazovú sociálnu dávku zvyšuje zo súčasných 200 na 250 eur. Hoci pôvodné plány národniarov rátali s oveľa štedrejšou pomocou, pre hrozbu nadmerného zaťaženia verejných financií museli pristúpiť na rozpočtový kompromis. Nová suma začne platiť od januára 2027.
Čo je dôležité
- Vyšia štátna pomoc: Jednorazový príspevok na zabezpečenie pohrebu stúpne o 50 eur.
- Priepasný rozdiel v nákladoch: Reálne výdavky na poslednú rozlúčku na Slovensku dosahujú 1 000 až 3 000 eur, príspevok tak pokryje len zlomok.
- Zásah do pôvodného plánu: SNS pôvodne presadzovala sumu 500 eur, no pozmeňujúcim návrhom ju skresala na polovicu.
- Účinnosť zmien: Schválená novela zákona vstúpi do praxe od 1. januára 2027.
Rast cien v pohrebníctve donútil štát konať
Dôvodom na legislatívny zásah je neutíchajúci rast cien pohrebných služieb a všetkých pridružených tovarov, v dôsledku čoho doterajšia dvestoeurová dávka stratila akékoľvek prepojenie s reálnou ekonomickou situáciou rodín. Podľa predkladateľov zo Slovenskej národnej strany (SNS) bol doterajší stav dlhodobo neudržateľný.
„Podľa dostupných orientačných údajov sa celkové náklady na pohreb na Slovensku pohybujú spravidla v rozpätí od 1 000 do 3 000 eur. Príspevok vo výške 200 eur tak v súčasnosti nepokrýva ani 30 percent týchto nákladov,“
argumentovali národniari v dôvodovej správe. Finančná injekcia vo výške 250 eur má pozostalým aspoň o niečo dôstojnejšie pomôcť zvládnuť neočakávaný nápor na rodinný rozpočet.
Regionálne porovnanie: Ako je na tom Slovensko?
Predstavitelia SNS v parlamente otvorene poukázali na to, že slovenská legislatíva v porovnaní s okolitými krajinami dlhodobo zaostávala a len minimálne reflektovala skutočné finančné náklady spojené s poslednou rozlúčkou. Susedné štáty sú k pozostalým v ťažkých chvíľach omnoho štedrejšie.
Nasledujúci prehľad jasne ukazuje, aké sumy garantujú sociálne systémy v našom regióne: