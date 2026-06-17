Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove napriek policajnému vyšetrovaniu a statickým chybám pokračuje. Minister obrany Robert Kaliňák na pôde parlamentu vyhlásil, že robotníci už odstraňujú poškodené nosné stĺpy a tempo prác sa zvyšuje. Opozícia však po neformálnom rokovaní výboru bije na poplach – varuje pred obrovským predražením projektu k hranici jednej miliardy eur a spochybňuje legálnosť stavebného povolenia bez posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Čo je dôležité
- Práce pokračujú: Robotníci na stavenisku v Prešove odstraňujú nekvalitné stĺpy a zintenzívňujú výstavbu.
- Zaisťovanie dôkazov: Minister Kaliňák potvrdil, že polícia už priamo na stavbe vykonala úkony na zaistenie dôkazov pre trestné stíhanie.
- Hrozba súdneho sporu: Štát momentálne diskutuje s pôvodným staviteľom o vyrovnaní zmluvných záväzkov, v hre je aj súd.
- Miliardové obavy: Opozícia varuje, že cena projektu prudko narastie zo sľubovaných 600 miliónov eur až k jednej miliarde.
Odstraňovanie poškodených stĺpov a zásah polície
Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) prišiel situáciu okolo strategickej investície vysvetľovať na mimoriadny Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Hoci výbor nebol pre nízku účasť poslancov uznášaniaschopný, minister zostal s prítomnými členmi na neformálnej debate a priblížil aktuálny posun na stavenisku.
„Nemocnica sa už stavia, zároveň sa odstraňujú poškodené stĺpy a rozbieha sa intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky,“
informoval novinárov Kaliňák.
Minister zároveň oficiálne potvrdil, že polícia, ktorá v súvislosti s výstavbou začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, už bola priamo na mieste činu zdokumentovať a zaistiť potrebné dôkazy. Rezort obrany navyše stále nedoriešil finančné vzťahy s predchádzajúcim dodávateľom, s ktorým štát pre katastrofálnu kvalitu prác ukončil zmluvu. Kaliňák otvorene pripustil, že vysporiadanie záväzkov môže nakoniec skončiť na súde.
Opozícia varuje pred miliardovým účtom a chýbajúcou EIA
Opoziční poslanci síce ocenili ministrovu ochotu neformálne diskutovať, no po stretnutí neskrývali pretrvávajúce obavy. Okolo celého postupu a výberu nových firiem je podľa nich stále príliš veľa nejasností a otáznikov, pričom najväčší strach majú z výslednej sumy celého projektu.
„Cena sa bude hýbať k miliarde a nebude to stáť toľko, ako hovorí minister, že 600 miliónov eur,“
vyhlásil poslanec František Majerský (KDH).
Ďalší vážny problém naznačil poslanec Tomáš Szalay (SaS), ktorý otvoril otázku zákonnosti vydania samotného stavebného povolenia. Upozornil na to, že pri projekte sa vôbec nerealizovalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), čo považuje v prípade takto masívnej stavby za hrubé pochybenie. Poslanec Oskar Dvořák (PS) sa zasa zaujímal o pozadie novej zmluvy a vyčítal ministerstvu, že kontrakt mal byť podpísaný len s jednou konkrétnou firmou, a nie s celým konzorciom podnikov.
Pripomeňme, že ambiciózna výstavba vojenskej nemocnice v Prešove odštartovala na prelome rokov 2025 a 2026. Koncom apríla tohto roka však musel rezort práce náhle stopnúť po tom, čo interné kontroly odhalili kritické nedostatky v kvalite nosných prvkov. Hoci premiér Robert Fico (Smer-SD) aj minister Kaliňák akúkoľvek vinu a opozičnú kritiku odmietajú, stavenisko musela prevziať nová skupina firiem a na dokončenie druhej etapy štát vyhlásil novú verejnú súťaž.