Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) stupňuje tlak na ministerstvo investícií a informatizácie (MIRRI). Podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorý má preveriť efektivitu a transparentnosť využitia desiatok miliónov eur z plánu obnovy v rámci digitálnej výzvy. Opozícia otvorene hovorí o podozreniach zo subvenčného podvodu, keďže štátne peniaze mali priklepnúť aj firmám bez reálneho sídla či s nulovými tržbami. Prípad už okrem domácej prokuratúry vyšetruje aj európsky žalobca.
Čo je dôležité
- Podnet na NKÚ: Progresívne Slovensko žiada Najvyšší kontrolný úrad o hĺbkový audit 58-miliónovej digitálnej výzvy z plánu obnovy.
- Podozrivé schránkové firmy: Medzi úspešnými žiadateľmi o dotácie sa podľa opozície nachádzajú subjekty s nulovými tržbami či bez kontaktných údajov a sídla.
- Zásah európskej prokuratúry: Kauzou sa po trestnom oznámení z februára už aktívne zaoberá Európska prokuratúra (EPPO – orgán stíhajúci trestné činy proti finančným záujmom EÚ).
- Rezort obvinenia odmieta: Ministerstvo pod vedením Samuela Migaľa tvrdí, že hodnotenie prebehlo podľa pravidiel a preverovaniu sa nebráni.
Nulové tržby, nedostupné firmy a výzva premiérovi
Do centra politického a právneho sporu sa dostala druhá výzva na podporu výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie, ktorú ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) vyhlásilo ešte v auguste 2025. Celkovo sa v nej prerozdeľovalo až 58 miliónov eur z plánu obnovy.
Poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS) oznámil, že hnutie posiela na rezort kontrolu z NKÚ. Dôvodom sú vážne pochybnosti o zákonnosti celého hodnotiaceho procesu. Podľa zistení opozície získali obrovské finančné dotácie na výskum mimoriadne podozrivé firmy. Jedna z úspešných spoločností podľa neho vôbec nereaguje na e-mailovú ani telefonickú komunikáciu a nemá reálne sídlo, pričom ďalšia v účtovných závierkach vykazovala nulové tržby.
Hargaš preto verejne vyzval predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby okamžite zjednal nápravu u nového šéfa rezortu Samuela Migaľa. Podozrenia sú však natoľko vážne, že kauza už dávno prekročila hranice Slovenska. Vo februári podané trestné oznámenie pre podozrenie zo subvenčného podvodu a zneužitia právomoci verejného činiteľa totiž padlo na úrodnú pôdu. Prípadom sa v súčasnosti už intenzívne zaoberá Európska prokuratúra.
Ministerstvo manipuláciu odmieta a víta audit
Vedenie rezortu MIRRI sa proti obvineniam zo strany Progresívneho Slovenska ostro ohradzuje a akúkoľvek manipuláciu pri prideľovaní miliónových dotácií kategoricky odmieta. Celý proces výberu projektov podľa ministerstva prebehol transparentne, striktne v súlade so zákonnými pravidlami a vopred nastavenými mechanizmami plánu obnovy.
Rezort pripomína, že všetky procesy podliehajú viacúrovňovej národnej aj európskej kontrole, pričom peniaze nemôže dostať hocikto. Podpora je podľa nich určená výhradne pre subjekty, ktoré preukázateľne realizujú výskumné aktivity, pričom štát žiadateľom preplatí maximálne 60 % oprávnených nákladov – zvyšok si firmy musia financovať samy.
„MIRRI nemá čo skrývať a víta akékoľvek zákonné preverenie zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Procesy plánu obnovy sú auditovateľné a podliehajú prísnym kontrolám,“
reagovalo v oficiálnom stanovisku ministerstvo, ktoré deklaruje plnú súčinnosť pri akomkoľvek vyšetrovaní či audite.