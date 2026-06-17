Lídri najvyspelejších štátov sveta na summite G7 potvrdili neochvejnú podporu Ukrajine a ohlásili masívne dodávky zbraní vrátane protivzdušnej obrany. Kým Kyjev sa môže tešiť na ďalšiu vojenskú a finančú pomoc na prečkanie zimy, Moskvu čaká tvrdý úder. Západ plánuje zintenzívniť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku, k čomu mu výrazne pomôže aj nová dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa s Iránom o znovuotvorení strategického Hormuzského prielivu.
Čo je dôležité
- Nové zbrane: Štáty G7 prisľúbili Ukrajine ďalšie systémy protivzdušnej obrany vrátane systémov Patriot, protiraketové strely a zbrane s dlhým doletom.
- Zbrojárska výroba: Lídri sú pripravení zvážiť udelenie licencií, aby sa vojenská technika mohla vyrábať priamo na ukrajinskom území.
- Tvrdšie sankcie: Ruská vojnová ekonomika bude čeliť prísnejším opatreniam, ktoré sa primárne zamerajú na export ropy a plynu.
- Dohoda s Iránom: Donald Trump avizoval uvoľnenie napätia na trhu s energiami vďaka otvoreniu Hormuzského prielivu, čo USA umožní opäť tvrdo sankcionovať ruské energie.
Patrioty a pomoc pred ťažkou zimou
Zástupcovia krajín G7, ktorí sa tento týždeň zišli na ostro sledovanom summite vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains, schválili spoločné vyhlásenie plné silných záväzkov. Štátnici v ňom vyjadrili plnú solidaritu s ukrajinským ľudom, ktorý podľa ich slov naďalej trpí cielenými útokmi na svoju kritickú infraštruktúru a kultúrne dedičstvo.
Lídri vyzdvihli doterajšie úspechy Ukrajiny na bojiskách a zaviazali sa masívne ju podporiť. Kyjev by mal v najbližšom období dostať ďalšie systémy protivzdušnej obrany, protiraketové strely a strategické zbrane s dlhým doletom. Pre brániacu sa krajinu zostávajú životne dôležité najmä dodávky amerických systémov Patriot. Najvyšší predstavitelia G7 dokonca potvrdili, že sú pripravení zvážiť udelenie licencií na vojenskú výrobu priamo pre Ukrajinu.
Dôležitým bodom rokovaní bola aj energetická odolnosť. Lídri zhodne prisľúbili Kyjevu podporu, ktorá mu pomôže prekonať prichádzajúcu náročnú zimu.
Koniec ruskej ropy vďaka dohode USA s Iránom
Kým Ukrajina sa dočká pomoci, na Rusko sa chystá nový ekonomický bič. Štáty G7 sa zaviazali razantne zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku a sprísniť sankcie voči Moskve. Cieľom má byť predovšetkým výnosný ropný a plynárenský sektor.
Kľúčovú úlohu v tomto pláne zohráva americký prezident Donald Trump. Ten potvrdil novú rámcovú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá umožní obnovenie lodnej dopravy cez strategický Hormuzský prieliv. Tento krok má zmierniť globálnu energetickú krízu a otvoriť Západu voľné ruky k tomu, aby opätovne zaviedol tvrdé sankcie na ruský vývoz energonosičov, ktorý bol z pragmatických dôvodov dočasne pozastavený.
„Teraz je správny čas na prijatie ďalších opatrení vzhľadom na očakávané zmiernenie napätia na svetových energetických trhoch,“
uviedli lídri G7 v oficiálnom vyhlásení na podporu Trumpovej dohody.
Európa ťahá finančnú pomoc
Hlavným podporovateľom Ukrajiny aj napriek silným americkým záväzkom zostáva naďalej Európa. Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 jej starý kontinent poskytol vojenskú a finančnú pomoc v odhadovanej výške ohromných 200 miliárd eur. Spojené štáty doteraz pomohli Kyjevu objemom približne 115 miliárd eur.
Okrem toho má Európska únia od júna začať uvoľňovať pre Kyjev ďalšiu gigantickú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Popri financiách Únia nepoľavuje ani v tlaku na Moskvu – od vypuknutia vojny schválila už úctyhodných 21 balíkov sankcií. Najnovší z nich tvrdo postihuje export ruskej ropy a zameriava sa na takzvanú tieňovú flotilu tankerov, ktorú Rusko dlhodobo využívalo na obchádzanie medzinárodných reštrikcií.