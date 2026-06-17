Ministerstvo vnútra nečakane stiahlo svoju kasačnú sťažnosť na Najvyššom správnom súde v ostro sledovanom prípade odstavenia bývalého vyšetrovateľa NAKA Pavla Ď. Kým jeho advokát Peter Kubina hovorí o faktickom priznaní nezákonného postupu štátu, rezort vnútra argumentuje celkom inak. Tvrdí, že voči policajtovi bolo vznesené nové obvinenie, pre ktoré vydali úplne nový personálny rozkaz, a tak ďalšie vedenie pôvodného súdneho sporu stratilo zmysel.
Čo je dôležité
- Stiahnutie sťažnosti: Rezort vnútra vzal späť kasačnú sťažnosť proti rozhodnutiu súdu, ktorý pôvodne zrušil rozkaz o postavení vyšetrovateľa mimo služby.
- Postoj advokáta: Právny zástupca Peter Kubina tvrdí, že ministerstvo týmto krokom fakticky priznalo svoju chybu a potvrdilo nezákonnosť svojho postupu.
- Nový rozkaz: Štát sa bráni tým, že voči Pavlovi Ď. vzniesli nové obvinenie, a preto vydali nový personálny rozkaz o jeho pozbavení výkonu služby.
- Pozadie sporu: Prípad sa týka skupiny tzv. čurillovcov, ktorých po nástupe do funkcie odstavil minister vnútra napriek ich statusu chránených oznamovateľov.
Prekvapenie na súde a reakcia obhajoby
Krok Ministerstva vnútra (MV) SR prichádza v čase, keď sa očakávalo definitívne rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu SR. Rezort sa pôvodne bránil proti vlaňajšiemu verdiktu Správneho súdu v Bratislave, ktorý zrušil personálny rozkaz o postavení mimo služby bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Ď.
Právny zástupca vyšetrovateľa Peter Kubina neskrýval nad postupom štátnych orgánov prekvapenie. Pripomenul, že najvyšší súd predtým dokonca vyhovel návrhu ministerstva na priznanie odkladného účinku kasačnej sťažnosti a rozhodnutie vo veci samej sa odhadovalo už v najbližšom období.
„Včera, pri náhodnom preverovaní stavu konania sme však na naše veľké prekvapenie zistili, že ministerstvo vnútra potichu vzalo svoju kasačnú sťažnosť späť,“
priblížil situáciu advokát Kubina. Tento krok si vykladá ako faktický súhlas a stotožnenie sa štátu s napadnutým rozhodnutím.
„V tomto konkrétnom prípade to znamená, že ministerstvo vnútra pod ťarchou dôkazov fakticky súhlasí a stotožňuje sa s rozsudkom správneho súdu, ktorý potvrdil nezákonné postavenie mimo služby Pavla Ď.,“
dodal právny zástupca.
Nové obvinenie a postoj rezortu
Štát však celú situáciu interpretuje odlišne a odmieta, že by išlo o priznanie si chyby. Ministerstvo vnútra SR argumentuje existenciou novej, právne relevantnej skutočnosti. Vzhľadom na to, že voči Pavlovi Ď. bolo vznesené úplne nové obvinenie, rezort obratom vydal nový personálny rozkaz o jeho dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby.
Hoci ministerstvo tvrdí, že naďalej trvá na svojich pôvodných argumentoch uvedených v stiahnutej kasačnej sťažnosti, nepovažovalo za racionálne a dôvodné viesť ďalšie konanie na Najvyššom správnom súde SR, keďže situáciu už rieši nový rozkaz.
Vedenie rezortu vnútra tak naďalej trvá na tom, že voči stíhaným policajtom postupovalo prísne zákonným spôsobom. Obhajuje aj svoje rozhodnutie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby bez predchádzajúceho súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov, pričom sa odvoláva na nedávny priaznivý rozsudok Správneho súdu v Bratislave v inej súvisiacej veci.
Kontext kauzy čurillovcov
Celý právny spor má korene v krokoch ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Ten bezprostredne po svojom nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, ktorí sú verejnosti známi ako tzv. čurillovci. Tento krok vtedy odôvodnil vážnym podozrením zo spáchania trestného činu.
Zádrheľom však bolo, že dotknutí policajti v tom čase disponovali statusom chráneného oznamovateľa. Úrad na ochranu oznamovateľov od začiatku namietal, že pred vydaním takýchto personálnych rozkazov sa mal minister najprv obrátiť priamo na úrad a požiadať ho o súhlas, čo sa v tomto prípade nestalo.