Prezident republiky Peter Pellegrini odovzdal poverovacie listiny piatim novým slovenským veľvyslancom. Do diplomatických služieb mieria aj známe politické tváre - súčasní poslanci parlamentu Peter Kmec a Miroslav Radačovský. Hlava štátu počas menovania zdôraznila obrovskú zodpovednosť, ktorú na seba noví diplomati preberajú pri presadzovaní národnoštátnych záujmov Slovenska vo svete.
Čo je dôležité
- Noví diplomati: Prezident vymenoval piatich nových veľvyslancov Slovenskej republiky.
- Z parlamentu do sveta: Medzi vymenovanými sú aj poslanci NR SR Peter Kmec a Miroslav Radačovský.
- Nové pôsobiská: Zastupovať budú záujmy SR v európskych, afrických aj ázijských štátoch.
- Hodnotenie práce: Výkon ich misie bude posudzovať výlučne ministerstvo zahraničných vecí a vláda SR.
Poslanci mieria do Ríma a Nikózie
Do najvyšších diplomatických funkcií nastupujú aj súčasní členovia Národnej rady SR. Poslanec za stranu Hlas-SD Peter Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a v San Maríne, pričom sídliť bude v Ríme. Nezaradený poslanec Miroslav Radačovský zasa zamieri na Cyprus so sídlom v hlavnom meste Nikózia.
Okrem nich prezident vymenoval ďalších troch skúsených diplomatov. Ľubomír Rehák bude Slovenskú republiku zastupovať v Kazachstane a Kirgizsku (sídlo v Astane). Jozef Hudec povedie misiu pre Egyptskú arabskú republiku, Sudán, Omán, Líbyu a Čad (sídlo v Káhire). Päticu uzatvára Rastislav Križan, ktorý bude pôsobiť v Etiópskej federatívnej demokratickej republike a v Džibutskej republike so sídlom v Addis Abebe.
Reprezentácia so zdravým vlastenectvom
Prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore novovymenovaným veľvyslancom pripomenul ťažkú úlohu a nároky, ktoré sa s ich novými funkciami spájajú.
„Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.“
Zároveň rázne upozornil, že ich diplomatickú prácu nebude nikto hodnotiť podľa toho, aké komentáre či statusy kto zverejní na internete. Jedinými oprávnenými inštitúciami na posudzovanie ich výkonu budú podľa hlavy štátu len ministerstvo zahraničných vecí a vláda SR.
„Všetky vaše postoje, všetky vaše kroky aj aktivity budú odteraz zároveň krokmi, postojmi a aktivitami Slovenskej republiky. Verím, že vám aj toto vedomie pomôže reprezentovať svoju krajinu nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj so všetkou cťou a zdravým vlastenectvom. Prajem vám v týchto náročných misiách veľa úspechov,“
uzavrel slávnostný akt Pellegrini.