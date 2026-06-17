Tragické ráno na strednom Slovensku. Dopravná nehoda na hlavnom ťahu pred obcou Podzámčok vo Zvolenskom okrese si v stredu vyžiadala život 66-ročného muža. Jeho osobné auto sa čelne zrazilo s prichádzajúcim kamiónom, čo spôsobilo úplné uzatvorenie dôležitej dopravnej tepny a siahodlhé kolóny.
Čo je dôležité
- Tragický následok: Pri hrozivej čelnej zrážke prišiel o život 66-ročný vodič osobného auta.
- Účastníci nehody: Nehoda sa stala medzi osobným vozidlom a ťažkým nákladným kamiónom.
- Miesto tragédie: K smrteľnej havárii došlo priamo pred obcou Podzámčok vo Zvolenskom okrese.
- Dopravné obmedzenia: Cesta I/66 v smere od Ostrej Lúky na Dobrú Nivu zostala neprejazdná, polícia odkláňa dopravu.
Čelná zrážka s kamiónom
Dopravná situácia na ťahu juhom stredného Slovenska sa v stredu mimoriadne skomplikovala po veľmi vážnej dopravnej nehode. K fatálnej havárii došlo priamo pred obcou Podzámčok v okrese Zvolen.
Podľa predbežných zistení polície sa na úseku zatiaľ z nezistených príčin čelne zrazilo osobné vozidlo s ťažkým kamiónom. Následky zrážky boli bohužiaľ zničujúce. O život na mieste prišiel 66-ročný vodič osobného auta. Na miesto okamžite smerovali všetky záchranné zložky, no mužovi už pre rozsah jeho zranení nedokázali pomôcť.
Uzatvorená cesta a vyšetrovanie
O podrobnostiach tohto nešťastia informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková, ktorá zároveň upozornila vodičov na rozsiahle dopravné komplikácie a zdržania v danom úseku.
Z dôvodu dokumentovania tragickej nehody a odstraňovania jej následkov zostala cesta prvej triedy I/66 v smere od Ostrej Lúky na Dobrú Nivu úplne neprejazdná. Polícia preto požiadala vodičov, ktorí úsekom prechádzajú, o zvýšenú trpezlivosť a rešpektovanie pokynov dopravných hliadok.
„Presná príčina nehody, ako aj jej bližšie okolnosti sú v štádiu šetrenia,“
objasnila na záver policajná hovorkyňa Žabková.